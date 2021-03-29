https://ria.ru/20210329/samopozhertvovanie-1603249339.html

Далай-лама рассказал российским студентам о смысле самопожертвования

Далай-лама рассказал российским студентам о смысле самопожертвования

Далай-лама рассказал о смысле самопожертвования, отвечая на вопрос российского студента, который в пандемию коронавируса стал волонтером. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T09:46

2021-03-29T09:46

2021-03-29T09:46

религия и мировоззрение

религия

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

буддизм

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама рассказал о смысле самопожертвования, отвечая на вопрос российского студента, который в пандемию коронавируса стал волонтером.Первая онлайн-встреча всемирно известного духовного лидера буддизма с воспитанниками пяти государственных университетов России прошла в понедельник при участии руководителя Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академика Николая Янковского и других видных российских ученых. Она была посвящена теме "Мир в эпоху перемен". Вопросы Далай-ламе задавали студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Трансляцию провел на своем сайте фонд "Сохраним Тибет".По словам духовного лидера, чтобы развивать в себе сострадание, нужно думать о благополучии других людей больше, чем о собственном, и в таком случае осмысленный риск становится благом."Чтобы принести пользу другим, имеет смысл принести в жертву не только свои удобства, но и жизнь", - убежден Далай-лама. Тогда, добавил он, согласно буддийскому мировоззрению, "следующее ваше рождение будет благоприятным". "А согласно концепциям других, теистических религий, Господь о вас позаботится, потому что, жертвуя, вы поступаете как настоящие дети Бога, ведь он – средоточие любви", - пояснил Далай-лама.Организаторами первой онлайн-встречи Далай-ламы с российскими студентами выступили фонд "Сохраним Тибет" и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

https://ria.ru/20201107/dalay_lama-1583557232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), буддизм