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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210329/samopozhertvovanie-1603249339.html
Далай-лама рассказал российским студентам о смысле самопожертвования
Далай-лама рассказал российским студентам о смысле самопожертвования
Далай-лама рассказал о смысле самопожертвования, отвечая на вопрос российского студента, который в пандемию коронавируса стал волонтером. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:46
2021-03-29T09:46
религия и мировоззрение
религия
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
буддизм
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама рассказал о смысле самопожертвования, отвечая на вопрос российского студента, который в пандемию коронавируса стал волонтером.Первая онлайн-встреча всемирно известного духовного лидера буддизма с воспитанниками пяти государственных университетов России прошла в понедельник при участии руководителя Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академика Николая Янковского и других видных российских ученых. Она была посвящена теме "Мир в эпоху перемен". Вопросы Далай-ламе задавали студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Трансляцию провел на своем сайте фонд "Сохраним Тибет".По словам духовного лидера, чтобы развивать в себе сострадание, нужно думать о благополучии других людей больше, чем о собственном, и в таком случае осмысленный риск становится благом."Чтобы принести пользу другим, имеет смысл принести в жертву не только свои удобства, но и жизнь", - убежден Далай-лама. Тогда, добавил он, согласно буддийскому мировоззрению, "следующее ваше рождение будет благоприятным". "А согласно концепциям других, теистических религий, Господь о вас позаботится, потому что, жертвуя, вы поступаете как настоящие дети Бога, ведь он – средоточие любви", - пояснил Далай-лама.Организаторами первой онлайн-встречи Далай-ламы с российскими студентами выступили фонд "Сохраним Тибет" и Центр тибетской культуры и информации (Москва).
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религия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), буддизм

Далай-лама рассказал российским студентам о смысле самопожертвования

09:46 29.03.2021
 
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале
Далай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Ольга Липич
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама рассказал о смысле самопожертвования, отвечая на вопрос российского студента, который в пандемию коронавируса стал волонтером.
Первая онлайн-встреча всемирно известного духовного лидера буддизма с воспитанниками пяти государственных университетов России прошла в понедельник при участии руководителя Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН академика Николая Янковского и других видных российских ученых. Она была посвящена теме "Мир в эпоху перемен". Вопросы Далай-ламе задавали студенты МГУ, СПбГУ, Калмыцкого, Бурятского и Тувинского госуниверситетов. Трансляцию провел на своем сайте фонд "Сохраним Тибет".
"Я восхищаюсь волонтерами, врачами, медсестрами, которые во время пандемии коронавируса помогают больным, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Это настоящая практика сострадания и заботы о благополучии других", - сказал Далай-лама в ответ на вопрос студента-волонтера Калмыцкого госуниверситета, стоит ли из сострадания рисковать жизнью.
По словам духовного лидера, чтобы развивать в себе сострадание, нужно думать о благополучии других людей больше, чем о собственном, и в таком случае осмысленный риск становится благом.
"Чтобы принести пользу другим, имеет смысл принести в жертву не только свои удобства, но и жизнь", - убежден Далай-лама. Тогда, добавил он, согласно буддийскому мировоззрению, "следующее ваше рождение будет благоприятным". "А согласно концепциям других, теистических религий, Господь о вас позаботится, потому что, жертвуя, вы поступаете как настоящие дети Бога, ведь он – средоточие любви", - пояснил Далай-лама.
Организаторами первой онлайн-встречи Далай-ламы с российскими студентами выступили фонд "Сохраним Тибет" и Центр тибетской культуры и информации (Москва).
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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