https://ria.ru/20210329/rossotrudnichestvo-1603330159.html

Россотрудничество ответило на призывы закрыть представительство в Киеве

Россотрудничество ответило на призывы закрыть представительство в Киеве

Россотрудничество считает несправедливым и неправильным возможное закрытие Российского центра науки и культуры в Киеве, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:54

2021-03-29T16:54

2021-03-29T19:20

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россотрудничество считает несправедливым и неправильным возможное закрытие Российского центра науки и культуры в Киеве, заявили РИА Новости в пресс-службе федерального агентства.В то же время там отметили, что не удивлены подобным планам.Ранее глава украинского Минкульта Александр Ткаченко негодующе отреагировал на анонс мероприятия Россотрудничества, где поэт Тарас Шевченко назван российско-украинским, и надеется, что вопрос деятельности филиала госагентства на территории Украины в ближайшее время рассмотрят в СНБО."Мы годами видели притеснения русскоговорящих и русских на Украине, поэтому, чему уж удивляться, что они наконец-то добрались до Россотрудничества", — сказали в пресс-службе агентства.В ведомстве сообщили, что пока не определились, что делать в связи с намерениями украинских властей. "Как только решение будет, мы его публично озвучим", — отметили в пресс-службе.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и "агрессии". В Москве эти заявлению называют неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210329/donbass-1603296703.html

https://ria.ru/20210327/vosstanovlenie-1603134381.html

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), верховная рада украины, москва, киев, украина, в мире