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В Вологде проверят информацию о запертом в туалете детсада ребенке
В Вологде проверят информацию о запертом в туалете детсада ребенке
Следственные органы организовали доследственную проверку по сообщениям СМИ о воспитательнице частного детского сада в Вологде, которая якобы за ухо отвела... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:57
2021-03-29T12:57
2021-03-29T12:57
вологда
вологодская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку по сообщениям СМИ о воспитательнице частного детского сада в Вологде, которая якобы за ухо отвела ребенка в туалет, заперев его там за непослушание, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.В ведомстве добавили, что исполняющий обязанности главы регионального СУСК поручил провести доследственную проверку по сообщениям о применении насилия к ребенку.По информации пользователей социальных сетей, причиной наказания якобы стало то, что воспитанник частного детсада в ходе игр с детьми бросил в воспитательницу игрушечного зайца.
https://ria.ru/20210204/sud-1595964145.html
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вологда, вологодская область, происшествия