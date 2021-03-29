https://ria.ru/20210329/rebenok-1603281211.html

В Вологде проверят информацию о запертом в туалете детсада ребенке

В Вологде проверят информацию о запертом в туалете детсада ребенке

Следственные органы организовали доследственную проверку по сообщениям СМИ о воспитательнице частного детского сада в Вологде, которая якобы за ухо отвела... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:57

2021-03-29T12:57

2021-03-29T12:57

вологда

вологодская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку по сообщениям СМИ о воспитательнице частного детского сада в Вологде, которая якобы за ухо отвела ребенка в туалет, заперев его там за непослушание, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.В ведомстве добавили, что исполняющий обязанности главы регионального СУСК поручил провести доследственную проверку по сообщениям о применении насилия к ребенку.По информации пользователей социальных сетей, причиной наказания якобы стало то, что воспитанник частного детсада в ходе игр с детьми бросил в воспитательницу игрушечного зайца.

https://ria.ru/20210204/sud-1595964145.html

вологда

вологодская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вологда, вологодская область, происшествия