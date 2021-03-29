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В Вологде проверят информацию о запертом в туалете детсада ребенке
В Вологде проверят информацию о запертом в туалете детсада ребенке
Следственные органы организовали доследственную проверку по сообщениям СМИ о воспитательнице частного детского сада в Вологде, которая якобы за ухо отвела... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:57
2021-03-29T12:57
вологда
вологодская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку по сообщениям СМИ о воспитательнице частного детского сада в Вологде, которая якобы за ухо отвела ребенка в туалет, заперев его там за непослушание, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.В ведомстве добавили, что исполняющий обязанности главы регионального СУСК поручил провести доследственную проверку по сообщениям о применении насилия к ребенку.По информации пользователей социальных сетей, причиной наказания якобы стало то, что воспитанник частного детсада в ходе игр с детьми бросил в воспитательницу игрушечного зайца.
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вологда, вологодская область, происшествия

В Вологде проверят информацию о запертом в туалете детсада ребенке

12:57 29.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку по сообщениям СМИ о воспитательнице частного детского сада в Вологде, которая якобы за ухо отвела ребенка в туалет, заперев его там за непослушание, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.
"Согласно сообщениям средств массовой информации, воспитатель частного детского сада в Вологде взяла за ухо ребенка и заперла его в туалете, наказав за непослушание. Мать малыша обнаружила у него на лице, шее и возле уха царапины", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что исполняющий обязанности главы регионального СУСК поручил провести доследственную проверку по сообщениям о применении насилия к ребенку.
По информации пользователей социальных сетей, причиной наказания якобы стало то, что воспитанник частного детсада в ходе игр с детьми бросил в воспитательницу игрушечного зайца.
 
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