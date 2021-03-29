https://ria.ru/20210329/puteshestviya-1602810074.html

Турагенты рассказали, как россияне планируют поездки в период пандемии

Турагенты рассказали, как россияне планируют поездки в период пандемии

Профессионалы туррынка, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, на что обращают внимание путешественники при планировании поездок в период пандемии, сообщает... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T02:31

2021-03-29T02:31

2021-03-29T02:31

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Профессионалы туррынка, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, на что обращают внимание путешественники при планировании поездок в период пандемии, сообщает B2B.Ostrovok.Специалисты компании провели исследование среди более чем 300 агентов из 70 российских городов.Оказалось, что число туристов, готовых отправиться на отдых в открывшие границы страны, даже если с ними пока не возобновлено прямое авиасообщение, невелико. Только семь процентов сотрудников фирм подбирали такие туры.Ключевой фактор при планировании отпуска клиентами и выборе направления — стоимость поездки. С этим утверждением согласны 90 процентов опрошенных. Для трех четвертей путешественников важен прямой перелет до места назначения. А вот эпидемиологической ситуаций на курорте интересуется лишь треть (36 процентов) туристов. Почти столько же (34 процента) отказываются от визовых направлений, четверть (24 процента) отдыхающих могут поменять маршрут, если перелет покажется слишком продолжительным.Самыми востребованными направлениями по числу бронирований в марте стали Россия, Турция, ОАЭ, Египет, Греция и Мальдивы.

https://ria.ru/20210324/vologda-1601752043.html

https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html

россия

греция

турция

оаэ

мальдивы

египет

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, туризм, гостиницы, отели, новости - туризм, греция, турция, оаэ, мальдивы, египет