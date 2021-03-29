https://ria.ru/20210329/pozor-1603235461.html

"Сколько можно врать?" Конфуз с Лободой на шоу "Голос" возмутил зрителей

"Сколько можно врать?" Конфуз с Лободой на шоу "Голос" возмутил зрителей

Поклонники программы "Голос Дети" раскритиковали наставника Светлану Лободу из-за ее поведения на шоу. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T03:46

2021-03-29T03:46

2021-03-29T03:46

шоубиз

егор крид

вокальный конкурс "голос. дети"

шоу "голос"

светлана лобода

баста (василий вакуленко)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Поклонники программы "Голос Дети" раскритиковали наставника Светлану Лободу из-за ее поведения на шоу.Во время выступления конкурсантки Елизаветы Рогозиной на слепых прослушиваниях к ней повернулись Баста и Лобода. Однако затем певица подошла к креслу Егора Крида и со словами "надо брать" села на его кнопку, развернув к участнице программы последнего наставника.После выступления конкурсантки Лобода объяснила, что она очень хотела, чтобы к Рогозиной повернулись все наставники, и она сама могла выбрать себе ментора. Обрадованная участница пошла в команду именно к ней.Однако многие поклонники шоу раскритиковали певицу, решив, что своими действиями Лобода хотела избавиться от конкурсантки."Лобода оборзела! Видно же, что Егор не хотел поворачиваться или сомневался, а эта нажала на кнопку... Хорошо, что Лобода чуть не упала, так ей и надо!" — добавила Naru."Еще пуще старуха вздурилась"... Как с Лободы писал", — отметил I."Это сейчас что вообще было? Лобода совсем с катушек съехала!" — возмутился Василий Раздайбеда."Именно на таких выступлениях понимаешь, что все шоу устроено не для продвижения талантливых детей, а для пиара тех чуваков в кресле. Чтобы они кривлялись, а народ это обсуждал", — заключила Scarlett Walman.

https://ria.ru/20210322/golos-1602245932.html

https://ria.ru/20210226/pozor-1599027729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор крид, вокальный конкурс "голос. дети", шоу "голос", светлана лобода, баста (василий вакуленко)