"Сколько можно врать?" Конфуз с Лободой на шоу "Голос" возмутил зрителей
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Поклонники программы "Голос Дети" раскритиковали наставника Светлану Лободу из-за ее поведения на шоу.
Во время выступления конкурсантки Елизаветы Рогозиной на слепых прослушиваниях к ней повернулись Баста и Лобода. Однако затем певица подошла к креслу Егора Крида и со словами "надо брать" села на его кнопку, развернув к участнице программы последнего наставника.
После выступления конкурсантки Лобода объяснила, что она очень хотела, чтобы к Рогозиной повернулись все наставники, и она сама могла выбрать себе ментора. Обрадованная участница пошла в команду именно к ней.
Однако многие поклонники шоу раскритиковали певицу, решив, что своими действиями Лобода хотела избавиться от конкурсантки.
"Лобода, ну есть у тебя совесть? Сколько можно врать? Раздумала брать девочку и хотела слить тут же!" — предположил Samsung Pda.
"Лобода оборзела! Видно же, что Егор не хотел поворачиваться или сомневался, а эта нажала на кнопку... Хорошо, что Лобода чуть не упала, так ей и надо!" — добавила Naru.
"Еще пуще старуха вздурилась"... Как с Лободы писал", — отметил I.
"Не знаю, по какому принципу отбирают наставников, но однозначно, что Лобода не справилась с этой ролью, начиная с неприличного внешнего вида на детском конкурсе и очень нескромного эпатажного поведения, просто противно смотреть на ее выходки с экрана на всю страну!" — написала Irina Sunlight.
"Это сейчас что вообще было? Лобода совсем с катушек съехала!" — возмутился Василий Раздайбеда.
"И причем тут, что Я ХОТЕЛА, что бы повернулись все. Может Егор все же сам бы разобрался нажимать ему или нет! Некрасиво", — высказался DNK DNК.
"Именно на таких выступлениях понимаешь, что все шоу устроено не для продвижения талантливых детей, а для пиара тех чуваков в кресле. Чтобы они кривлялись, а народ это обсуждал", — заключила Scarlett Walman.
26 февраля, 05:56Шоубиз"Отстой и позор": Садальский жестко раскритиковал шоу "Голос"