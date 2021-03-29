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"Сколько можно врать?" Конфуз с Лободой на шоу "Голос" возмутил зрителей
"Сколько можно врать?" Конфуз с Лободой на шоу "Голос" возмутил зрителей
Поклонники программы "Голос Дети" раскритиковали наставника Светлану Лободу из-за ее поведения на шоу. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T03:46
2021-03-29T03:46
шоубиз
егор крид
вокальный конкурс "голос. дети"
шоу "голос"
светлана лобода
баста (василий вакуленко)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Поклонники программы "Голос Дети" раскритиковали наставника Светлану Лободу из-за ее поведения на шоу.Во время выступления конкурсантки Елизаветы Рогозиной на слепых прослушиваниях к ней повернулись Баста и Лобода. Однако затем певица подошла к креслу Егора Крида и со словами "надо брать" села на его кнопку, развернув к участнице программы последнего наставника.После выступления конкурсантки Лобода объяснила, что она очень хотела, чтобы к Рогозиной повернулись все наставники, и она сама могла выбрать себе ментора. Обрадованная участница пошла в команду именно к ней.Однако многие поклонники шоу раскритиковали певицу, решив, что своими действиями Лобода хотела избавиться от конкурсантки."Лобода оборзела! Видно же, что Егор не хотел поворачиваться или сомневался, а эта нажала на кнопку... Хорошо, что Лобода чуть не упала, так ей и надо!" — добавила Naru."Еще пуще старуха вздурилась"... Как с Лободы писал", — отметил I."Это сейчас что вообще было? Лобода совсем с катушек съехала!" — возмутился Василий Раздайбеда."Именно на таких выступлениях понимаешь, что все шоу устроено не для продвижения талантливых детей, а для пиара тех чуваков в кресле. Чтобы они кривлялись, а народ это обсуждал", — заключила Scarlett Walman.
https://ria.ru/20210322/golos-1602245932.html
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егор крид, вокальный конкурс "голос. дети", шоу "голос", светлана лобода, баста (василий вакуленко)

"Сколько можно врать?" Конфуз с Лободой на шоу "Голос" возмутил зрителей

03:46 29.03.2021
 
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Поклонники программы "Голос Дети" раскритиковали наставника Светлану Лободу из-за ее поведения на шоу.
Во время выступления конкурсантки Елизаветы Рогозиной на слепых прослушиваниях к ней повернулись Баста и Лобода. Однако затем певица подошла к креслу Егора Крида и со словами "надо брать" села на его кнопку, развернув к участнице программы последнего наставника.
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После выступления конкурсантки Лобода объяснила, что она очень хотела, чтобы к Рогозиной повернулись все наставники, и она сама могла выбрать себе ментора. Обрадованная участница пошла в команду именно к ней.
Однако многие поклонники шоу раскритиковали певицу, решив, что своими действиями Лобода хотела избавиться от конкурсантки.

"Лобода, ну есть у тебя совесть? Сколько можно врать? Раздумала брать девочку и хотела слить тут же!" — предположил Samsung Pda.

"Лобода оборзела! Видно же, что Егор не хотел поворачиваться или сомневался, а эта нажала на кнопку... Хорошо, что Лобода чуть не упала, так ей и надо!" — добавила Naru.
"Еще пуще старуха вздурилась"... Как с Лободы писал", — отметил I.

"Не знаю, по какому принципу отбирают наставников, но однозначно, что Лобода не справилась с этой ролью, начиная с неприличного внешнего вида на детском конкурсе и очень нескромного эпатажного поведения, просто противно смотреть на ее выходки с экрана на всю страну!" — написала Irina Sunlight.

"Это сейчас что вообще было? Лобода совсем с катушек съехала!" — возмутился Василий Раздайбеда.

"И причем тут, что Я ХОТЕЛА, что бы повернулись все. Может Егор все же сам бы разобрался нажимать ему или нет! Некрасиво", — высказался DNK DNК.

"Именно на таких выступлениях понимаешь, что все шоу устроено не для продвижения талантливых детей, а для пиара тех чуваков в кресле. Чтобы они кривлялись, а народ это обсуждал", — заключила Scarlett Walman.
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ШоубизЕгор КридВокальный конкурс "Голос. Дети"Шоу "Голос"Светлана ЛободаБаста (Василий Вакуленко)
 
 
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