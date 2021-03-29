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Число пострадавших при пожаре на НПЗ в Индонезии достигло 28 человек
Число пострадавших при пожаре на НПЗ в Индонезии достигло 28 человек
Число пострадавших в результате сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява достигло 28 человек, пятеро из них... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T06:42
2021-03-29T08:56
pertamina
индонезия
взрыв
в мире
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Число пострадавших в результате сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява достигло 28 человек, пятеро из них получили тяжелые ранения и 23 — незначительные, сообщает местный портал kumparan со ссылкой на полицию.Ранее глава регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Индрамаю Чая заявлял о 20 пострадавших."Двадцать три человека получили незначительные ранения, пять серьезно ранены", — заявил изданию представитель полиции Западной Явы Пол Эрди Адримулан Чаньяго.По его словам, эвакуировано около 740 человек, они находятся в трех разных местах.Ранее государственная нефтегазовая компания Pertamina сообщала, что на территории НПЗ в населенном пункте Балонган примерно в 00:45 по местному времени (20:45 мск воскресенья) произошел некий "инцидент", после чего началось возгорание резервуара. Причина инцидента не установлена, но в момент происшествия шел сильный дождь, были молнии. В целом эвакуировано около тысячи местных жителей.Пресс-секретарь посольства России в Джакарте Денис Тетюшин сообщил РИА Новости, что обращений от россиян в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Западная Ява не поступало.
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pertamina, индонезия, взрыв, в мире

Число пострадавших при пожаре на НПЗ в Индонезии достигло 28 человек

06:42 29.03.2021 (обновлено: 08:56 29.03.2021)
 
© AP PhotoПоследствия взрыва на территории НПЗ в населенном пункте Балонган, Индонезия
Последствия взрыва на территории НПЗ в населенном пункте Балонган, Индонезия - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Число пострадавших в результате сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява достигло 28 человек, пятеро из них получили тяжелые ранения и 23 — незначительные, сообщает местный портал kumparan со ссылкой на полицию.
Ранее глава регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Индрамаю Чая заявлял о 20 пострадавших.
"Двадцать три человека получили незначительные ранения, пять серьезно ранены", — заявил изданию представитель полиции Западной Явы Пол Эрди Адримулан Чаньяго.
По его словам, эвакуировано около 740 человек, они находятся в трех разных местах.
Ранее государственная нефтегазовая компания Pertamina сообщала, что на территории НПЗ в населенном пункте Балонган примерно в 00:45 по местному времени (20:45 мск воскресенья) произошел некий "инцидент", после чего началось возгорание резервуара. Причина инцидента не установлена, но в момент происшествия шел сильный дождь, были молнии. В целом эвакуировано около тысячи местных жителей.
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва у католического храма в индонезийском городе Макассар - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 07:09
У католической церкви в индонезийском городе Макассар прогремел взрыв
Пресс-секретарь посольства России в Джакарте Денис Тетюшин сообщил РИА Новости, что обращений от россиян в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Западная Ява не поступало.
 
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