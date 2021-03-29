https://ria.ru/20210329/pozhar-1603237355.html

Число пострадавших при пожаре на НПЗ в Индонезии достигло 28 человек

Число пострадавших при пожаре на НПЗ в Индонезии достигло 28 человек

Число пострадавших в результате сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява достигло 28 человек, пятеро из них... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T06:42

2021-03-29T06:42

2021-03-29T08:56

pertamina

индонезия

взрыв

в мире

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Число пострадавших в результате сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява достигло 28 человек, пятеро из них получили тяжелые ранения и 23 — незначительные, сообщает местный портал kumparan со ссылкой на полицию.Ранее глава регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Индрамаю Чая заявлял о 20 пострадавших."Двадцать три человека получили незначительные ранения, пять серьезно ранены", — заявил изданию представитель полиции Западной Явы Пол Эрди Адримулан Чаньяго.По его словам, эвакуировано около 740 человек, они находятся в трех разных местах.Ранее государственная нефтегазовая компания Pertamina сообщала, что на территории НПЗ в населенном пункте Балонган примерно в 00:45 по местному времени (20:45 мск воскресенья) произошел некий "инцидент", после чего началось возгорание резервуара. Причина инцидента не установлена, но в момент происшествия шел сильный дождь, были молнии. В целом эвакуировано около тысячи местных жителей.Пресс-секретарь посольства России в Джакарте Денис Тетюшин сообщил РИА Новости, что обращений от россиян в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Западная Ява не поступало.

https://ria.ru/20210328/vzryv-1603166943.html

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pertamina, индонезия, взрыв, в мире