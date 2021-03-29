https://ria.ru/20210329/pozhar-1603235927.html

При пожаре на НПЗ в Индонезии пострадали двадцать человек

При пожаре на НПЗ в Индонезии пострадали двадцать человек

По меньшей мере 20 человек пострадали при сильном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява, пятеро из них получили сильные... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T03:57

2021-03-29T03:57

2021-03-29T04:03

пожар на нпз в индонезии

pertamina

индонезия

взрыв

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек пострадали при сильном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява, пятеро из них получили сильные ожоги, 15 других - небольшие ранения, заявил представитель местной власти.Ранее государственная нефтегазовая компания Pertamina сообщала о четырех пострадавших при пожаре на НПЗ в деревне Балонган, они доставлены в больницу с ожогами. В целом было эвакуировано около тысячи местных жителей."По предварительным данным, пять человек получили сильные ожоги", - заявил глава регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Индрамаю Чая, его слова приводит агентство ANTARA.Он добавил, что еще 15 жителей получили легкие ранения. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу. По словам чиновника, все они жили близко к месту происшествия.По данным компании Pertamina, на территории НПЗ примерно в 00.45 по местному времени (20.45 мск) произошел некий "инцидент", после чего началось возгорание резервуара. Причина возгорания не установлена, но в момент происшествия шел сильный дождь, и были молнии.

https://ria.ru/20210328/vzryv-1603166943.html

индонезия

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пожар на нпз в индонезии, pertamina, индонезия, взрыв, в мире