https://ria.ru/20210329/pogoda-1603241267.html

Москвичам пообещали погоду без осадков и до 12 градусов тепла

Москвичам пообещали погоду без осадков и до 12 градусов тепла

Высокое атмосферное давление, без осадков и до плюс 12 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T08:16

2021-03-29T08:16

2021-03-29T08:17

александр синенков

центр "фобос"

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Высокое атмосферное давление, без осадков и до плюс 12 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня погода будет обусловлена влиянием антициклона, малооблачно, без осадков, плюс 10 - плюс 12 в столице, до плюс 13 в Подмосковье. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление повысится до 761 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210328/leto-1603170974.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество