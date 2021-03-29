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Москвичам пообещали погоду без осадков и до 12 градусов тепла
Москвичам пообещали погоду без осадков и до 12 градусов тепла
Высокое атмосферное давление, без осадков и до плюс 12 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T08:16
2021-03-29T08:17
александр синенков
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Высокое атмосферное давление, без осадков и до плюс 12 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня погода будет обусловлена влиянием антициклона, малооблачно, без осадков, плюс 10 - плюс 12 в столице, до плюс 13 в Подмосковье. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление повысится до 761 миллиметра ртутного столба.
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александр синенков, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичам пообещали погоду без осадков и до 12 градусов тепла

08:16 29.03.2021 (обновлено: 08:17 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Высокое атмосферное давление, без осадков и до плюс 12 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня погода будет обусловлена влиянием антициклона, малооблачно, без осадков, плюс 10 - плюс 12 в столице, до плюс 13 в Подмосковье. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление повысится до 761 миллиметра ртутного столба.
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Александр СиненковЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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