https://ria.ru/20210329/pensiya-1603277505.html
В Минтруде назвали средний размер пенсии
В Минтруде назвали средний размер пенсии
Средний размер пенсии на 1 января 2021 года по России составил 15 744 рубля, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:39
2021-03-29T12:39
2021-03-29T13:24
россия
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Средний размер пенсии на 1 января 2021 года по России составил 15 744 рубля, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.Как отметил зампред правления ПФР Сергей Чирков, повышение уровня пенсий выше уровня инфляции удается. Средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров, по его словам, составляет 17 536 рублей.Страховые пенсии россиян были проиндексированы с 1 января на 6,3%, социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4% с 1 апреля.
https://ria.ru/20210327/pensiya-1603074855.html
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россия, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество