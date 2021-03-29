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В Минтруде назвали средний размер пенсии
В Минтруде назвали средний размер пенсии
Средний размер пенсии на 1 января 2021 года по России составил 15 744 рубля, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:39
2021-03-29T13:24
россия
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Средний размер пенсии на 1 января 2021 года по России составил 15 744 рубля, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.Как отметил зампред правления ПФР Сергей Чирков, повышение уровня пенсий выше уровня инфляции удается. Средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров, по его словам, составляет 17 536 рублей.Страховые пенсии россиян были проиндексированы с 1 января на 6,3%, социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4% с 1 апреля.
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россия, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В Минтруде назвали средний размер пенсии

12:39 29.03.2021 (обновлено: 13:24 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Средний размер пенсии на 1 января 2021 года по России составил 15 744 рубля, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 тысяч 744 рубля", - заявила она на круглом столе в Совете Федерации.
Как отметил зампред правления ПФР Сергей Чирков, повышение уровня пенсий выше уровня инфляции удается. Средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров, по его словам, составляет 17 536 рублей.
Страховые пенсии россиян были проиндексированы с 1 января на 6,3%, социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4% с 1 апреля.
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РоссияОльга БаталинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
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