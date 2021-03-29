https://ria.ru/20210329/pensiya-1603277505.html

В Минтруде назвали средний размер пенсии

В Минтруде назвали средний размер пенсии

Средний размер пенсии на 1 января 2021 года по России составил 15 744 рубля, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:39

2021-03-29T12:39

2021-03-29T13:24

россия

ольга баталина

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600839750_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_2961017cfbe08b858ca1b166e097c4f2.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Средний размер пенсии на 1 января 2021 года по России составил 15 744 рубля, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.Как отметил зампред правления ПФР Сергей Чирков, повышение уровня пенсий выше уровня инфляции удается. Средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров, по его словам, составляет 17 536 рублей.Страховые пенсии россиян были проиндексированы с 1 января на 6,3%, социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4% с 1 апреля.

https://ria.ru/20210327/pensiya-1603074855.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество