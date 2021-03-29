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Умер экс-глава Sputnik Молдова Владимир Новосадюк
Умер экс-глава Sputnik Молдова Владимир Новосадюк
Скончался известный журналист Владимир Новосадюк, долгое время проработавший в РИА Новости и возглавлявший Sputnik Молдова, сообщается в понедельник на сайте... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T18:54
2021-03-29T18:54
2021-03-29T19:13
владимир новосадюк
молдавия
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Скончался известный журналист Владимир Новосадюк, долгое время проработавший в РИА Новости и возглавлявший Sputnik Молдова, сообщается в понедельник на сайте агентства.Отмечается, что Новосадюк искренне любил Молдову, долгие годы находился в самой гуще событий, новостей, мнений и фактов.Кроме того, Новосадюка отличало умение примирять, а не разобщать людей, смягчать страсти. Вся его творческая жизнь была примером журналистики, которая служит обществу в самом полном смысле этого слова, отмечается в сообщении.Владимир Новосадюк возглавлял редакцию Sputnik Молдова до 2019 года. До этого Новосадюк был собкором и представителем РИА Новости в Молдавии. Он удостоен почетного звания Om Emerit, что соответствует званию "Заслуженный журналист Молдовы". Новосадюку также вручили премию "Человек года-2018" в категории СМИ по версии Международной общественной ассоциации Personalitate.Журналисты РИА Новости выражают свои соболезнования близким Владимира Новосадюка.
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владимир новосадюк, молдавия, в мире
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Скончался известный журналист Владимир Новосадюк
, долгое время проработавший в РИА Новости и возглавлявший Sputnik Молдова
, сообщается в понедельник на сайте
агентства.
"Не стало человека, с именем которого связаны самые яркие страницы в истории отечественной публицистики, воспитавшего целую плеяду журналистов нашей страны. Ветеран журналистики, наш современник, новатор, полный идей и неиссякаемой энергии — таким помнят Владимира Николаевича все, кому посчастливилось трудиться и жить рядом с ним", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Новосадюк искренне любил Молдову
, долгие годы находился в самой гуще событий, новостей, мнений и фактов.
Кроме того, Новосадюка отличало умение примирять, а не разобщать людей, смягчать страсти. Вся его творческая жизнь была примером журналистики, которая служит обществу в самом полном смысле этого слова, отмечается в сообщении.
"Сегодня грустный, печальный день. Но когда мы вспоминаем о Владимире Новосадюке, то грусть становится не так тяжела. Потому что его образ в памяти неизменен — мягкая улыбка, внимательный взгляд, доброта, отзывчивость и невероятный, не знающий усталости интерес к жизни. К жизни, которой сегодня живем мы — но теперь одни. Одни, без нашего друга, коллеги, наставника", - добавляется в сообщении.
Владимир Новосадюк возглавлял редакцию Sputnik Молдова до 2019 года. До этого Новосадюк был собкором и представителем РИА Новости в Молдавии. Он удостоен почетного звания Om Emerit, что соответствует званию "Заслуженный журналист Молдовы". Новосадюку также вручили премию "Человек года-2018" в категории СМИ по версии Международной общественной ассоциации Personalitate.
Журналисты РИА Новости выражают свои соболезнования близким Владимира Новосадюка.