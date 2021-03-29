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Умер экс-глава Sputnik Молдова Владимир Новосадюк

Умер экс-глава Sputnik Молдова Владимир Новосадюк

Скончался известный журналист Владимир Новосадюк, долгое время проработавший в РИА Новости и возглавлявший Sputnik Молдова, сообщается в понедельник на сайте... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T18:54

2021-03-29T18:54

2021-03-29T19:13

владимир новосадюк

молдавия

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Скончался известный журналист Владимир Новосадюк, долгое время проработавший в РИА Новости и возглавлявший Sputnik Молдова, сообщается в понедельник на сайте агентства.Отмечается, что Новосадюк искренне любил Молдову, долгие годы находился в самой гуще событий, новостей, мнений и фактов.Кроме того, Новосадюка отличало умение примирять, а не разобщать людей, смягчать страсти. Вся его творческая жизнь была примером журналистики, которая служит обществу в самом полном смысле этого слова, отмечается в сообщении.Владимир Новосадюк возглавлял редакцию Sputnik Молдова до 2019 года. До этого Новосадюк был собкором и представителем РИА Новости в Молдавии. Он удостоен почетного звания Om Emerit, что соответствует званию "Заслуженный журналист Молдовы". Новосадюку также вручили премию "Человек года-2018" в категории СМИ по версии Международной общественной ассоциации Personalitate.Журналисты РИА Новости выражают свои соболезнования близким Владимира Новосадюка.

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2021

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владимир новосадюк, молдавия, в мире