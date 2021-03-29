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https://ria.ru/20210329/nayshuller-1603294438.html
Фильм российского режиссера Найшуллера "Никто" возглавил прокат в США
Фильм российского режиссера Найшуллера "Никто" возглавил прокат в США
Фильм "Никто" российского режиссера Ильи Найшуллера возглавил американский прокат, собрав за выходные 6,7 миллиона долларов, сообщает портал Variety. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:10
2021-03-29T16:09
культура
в мире
"никто" (фильм найшуллера)
сша
илья найшуллер
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Фильм "Никто" российского режиссера Ильи Найшуллера возглавил американский прокат, собрав за выходные 6,7 миллиона долларов, сообщает портал Variety.Отмечается, что ленту хорошо приняли и критики, и зрители. При этом, как уточняет портал, это "солидное, но не звездное начало" — кинотеатры в Лос-Анджелесе и других американских городах только начинают "всерьез открываться".В международном прокате "Никто" собрал еще пять миллионов долларов, увеличив мировые сборы до 11,7 миллиона. Бюджет фильма, как напомнил портал, составляет 16 миллионов долларов.Боевик "Никто" рассказывает историю семьянина, который решил отомстить ворвавшимся в его дом грабителям. Главного героя сыграл Боб Оденкерк ("Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу"). В ленте также снялись Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков и Александр Паль.В России и СНГ, по данным портала kinobusiness.com, боевик за выходные собрал 42,4 миллиона рублей.
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в мире, "никто" (фильм найшуллера), сша, илья найшуллер

Фильм российского режиссера Найшуллера "Никто" возглавил прокат в США

14:10 29.03.2021 (обновлено: 16:09 29.03.2021)
 
© Фото : @naishuller/InstagramИлья Найшуллер
Илья Найшуллер - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : @naishuller/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Фильм "Никто" российского режиссера Ильи Найшуллера возглавил американский прокат, собрав за выходные 6,7 миллиона долларов, сообщает портал Variety.
Отмечается, что ленту хорошо приняли и критики, и зрители. При этом, как уточняет портал, это "солидное, но не звездное начало" — кинотеатры в Лос-Анджелесе и других американских городах только начинают "всерьез открываться".
В международном прокате "Никто" собрал еще пять миллионов долларов, увеличив мировые сборы до 11,7 миллиона. Бюджет фильма, как напомнил портал, составляет 16 миллионов долларов.
Боевик "Никто" рассказывает историю семьянина, который решил отомстить ворвавшимся в его дом грабителям. Главного героя сыграл Боб Оденкерк ("Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу"). В ленте также снялись Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков и Александр Паль.
В России и СНГ, по данным портала kinobusiness.com, боевик за выходные собрал 42,4 миллиона рублей.
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КультураВ мире"Никто" (фильм Найшуллера)СШАИлья Найшуллер
 
 
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