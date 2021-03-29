https://ria.ru/20210329/naberezhnye-1603272406.html

Бирюков: московские набережные начали готовить к летнему сезону

Бирюков: московские набережные начали готовить к летнему сезону

В Москве стартовали работы по подготовке набережных к летнему сезону, в общей сложности до конца апреля в порядок приведут 78 объектов, сообщил заместитель мэра РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:13

2021-03-29T12:13

2021-03-29T12:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Москве стартовали работы по подготовке набережных к летнему сезону, в общей сложности до конца апреля в порядок приведут 78 объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он добавил, что летом на набережных будут проводиться плановые ремонтные работы, в том числе локальная замена чугунных перильных ограждений, гранитной облицовки и парапетов."На некоторых объектах пройдет расшивка швов гранитной облицовки, эти работы необходимо проводить раз в пять лет для увеличения срока эксплуатации объектов. Со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава. Это может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - рассказал заммэра.Бирюков отметил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором."Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок", - подчеркнул заммэра.

https://realty.ria.ru/20210329/gidrouzel-1603256496.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва