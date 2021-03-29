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Бирюков: московские набережные начали готовить к летнему сезону
Бирюков: московские набережные начали готовить к летнему сезону
В Москве стартовали работы по подготовке набережных к летнему сезону, в общей сложности до конца апреля в порядок приведут 78 объектов, сообщил заместитель мэра РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:13
2021-03-29T12:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Москве стартовали работы по подготовке набережных к летнему сезону, в общей сложности до конца апреля в порядок приведут 78 объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он добавил, что летом на набережных будут проводиться плановые ремонтные работы, в том числе локальная замена чугунных перильных ограждений, гранитной облицовки и парапетов."На некоторых объектах пройдет расшивка швов гранитной облицовки, эти работы необходимо проводить раз в пять лет для увеличения срока эксплуатации объектов. Со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава. Это может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - рассказал заммэра.Бирюков отметил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором."Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок", - подчеркнул заммэра.
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петр бирюков, москва

Бирюков: московские набережные начали готовить к летнему сезону

12:13 29.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Москве стартовали работы по подготовке набережных к летнему сезону, в общей сложности до конца апреля в порядок приведут 78 объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по пескоструйной очистке и промывке чугунных перильных ограждений, после чего они будут прогрунтованы и покрашены. Ведется очистка сходов и прогулочных тротуаров, все работы завершим до конца апреля", - сообщил Бирюков.
Он добавил, что летом на набережных будут проводиться плановые ремонтные работы, в том числе локальная замена чугунных перильных ограждений, гранитной облицовки и парапетов.
"На некоторых объектах пройдет расшивка швов гранитной облицовки, эти работы необходимо проводить раз в пять лет для увеличения срока эксплуатации объектов. Со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава. Это может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - рассказал заммэра.
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Бирюков отметил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.
"Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок", - подчеркнул заммэра.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
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