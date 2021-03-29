https://ria.ru/20210329/naberezhnye-1603272406.html
Бирюков: московские набережные начали готовить к летнему сезону
Бирюков: московские набережные начали готовить к летнему сезону
В Москве стартовали работы по подготовке набережных к летнему сезону, в общей сложности до конца апреля в порядок приведут 78 объектов, сообщил заместитель мэра РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:13
2021-03-29T12:13
2021-03-29T12:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Москве стартовали работы по подготовке набережных к летнему сезону, в общей сложности до конца апреля в порядок приведут 78 объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он добавил, что летом на набережных будут проводиться плановые ремонтные работы, в том числе локальная замена чугунных перильных ограждений, гранитной облицовки и парапетов."На некоторых объектах пройдет расшивка швов гранитной облицовки, эти работы необходимо проводить раз в пять лет для увеличения срока эксплуатации объектов. Со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава. Это может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - рассказал заммэра.Бирюков отметил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором."Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок", - подчеркнул заммэра.
https://realty.ria.ru/20210329/gidrouzel-1603256496.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
В Москве стартовали работы по подготовке набережных к летнему сезону, в общей сложности до конца апреля в порядок приведут 78 объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по пескоструйной очистке и промывке чугунных перильных ограждений, после чего они будут прогрунтованы и покрашены. Ведется очистка сходов и прогулочных тротуаров, все работы завершим до конца апреля", - сообщил Бирюков.
Он добавил, что летом на набережных будут проводиться плановые ремонтные работы, в том числе локальная замена чугунных перильных ограждений, гранитной облицовки и парапетов.
"На некоторых объектах пройдет расшивка швов гранитной облицовки, эти работы необходимо проводить раз в пять лет для увеличения срока эксплуатации объектов. Со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава. Это может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - рассказал заммэра.
Бирюков отметил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.
"Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок", - подчеркнул заммэра.