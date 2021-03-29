https://ria.ru/20210329/mozambik-1603319895.html

Боевики разрушили город в Мозамбике, заявила правозащитница

Боевики разрушили город в Мозамбике, заявила правозащитница

Около 2 тысяч иностранных работников покинули захваченный боевиками город Пальма в Мозамбике, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из местной Ассоциации защиты... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:11

2021-03-29T16:11

2021-03-29T17:14

нападение боевиков в мозамбике

мозамбик

в мире

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ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 29 мар - РИА Новости. Около 2 тысяч иностранных работников покинули захваченный боевиками город Пальма в Мозамбике, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из местной Ассоциации защиты прав женщин.Исламистские группировки 24 марта напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду на севере страны. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Через три дня власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые не могли выбраться из отеля. В ходе операции несколько человек погибли.По словам правозащитницы, бежавшие иностранцы прибыли в город Пемба (административный центр Кабу-Делгаду), где пострадавшим от нападения оказывается необходимая гуманитарная помощь.Многие жители Пальмы продолжают прятаться в окрестных лесах, добавила она."Весь город Пальма был разрушен", - заявила она, добавив, что люди бегут из города, ее организация предлагает психологическую помощь пострадавшим.Правозащитник отметила, что ситуация так или иначе затронула все сообщество города, наблюдается нехватка еды. "Дома людей разрушены, и правительство будет вынуждено переместить их во временные убежища", - добавила она.

https://ria.ru/20210325/mavritaniya-1602818999.html

https://ria.ru/20210329/sudan-1603311449.html

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нападение боевиков в мозамбике, мозамбик, в мире