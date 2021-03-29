https://ria.ru/20210329/mozambik-1603319895.html
Боевики разрушили город в Мозамбике, заявила правозащитница
Боевики разрушили город в Мозамбике, заявила правозащитница
Около 2 тысяч иностранных работников покинули захваченный боевиками город Пальма в Мозамбике, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из местной Ассоциации защиты... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:11
2021-03-29T16:11
2021-03-29T17:14
нападение боевиков в мозамбике
мозамбик
в мире
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ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 29 мар - РИА Новости. Около 2 тысяч иностранных работников покинули захваченный боевиками город Пальма в Мозамбике, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из местной Ассоциации защиты прав женщин.Исламистские группировки 24 марта напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду на севере страны. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Через три дня власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые не могли выбраться из отеля. В ходе операции несколько человек погибли.По словам правозащитницы, бежавшие иностранцы прибыли в город Пемба (административный центр Кабу-Делгаду), где пострадавшим от нападения оказывается необходимая гуманитарная помощь.Многие жители Пальмы продолжают прятаться в окрестных лесах, добавила она."Весь город Пальма был разрушен", - заявила она, добавив, что люди бегут из города, ее организация предлагает психологическую помощь пострадавшим.Правозащитник отметила, что ситуация так или иначе затронула все сообщество города, наблюдается нехватка еды. "Дома людей разрушены, и правительство будет вынуждено переместить их во временные убежища", - добавила она.
https://ria.ru/20210325/mavritaniya-1602818999.html
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нападение боевиков в мозамбике, мозамбик, в мире
ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 29 мар - РИА Новости.
Около 2 тысяч иностранных работников покинули захваченный боевиками город Пальма в Мозамбике
, сообщила РИА Новости Джулия Вачаве из местной Ассоциации защиты прав женщин.
Исламистские группировки 24 марта напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду на севере страны. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Через три дня власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые не могли выбраться из отеля. В ходе операции несколько человек погибли.
По словам правозащитницы, бежавшие иностранцы прибыли в город Пемба (административный центр Кабу-Делгаду), где пострадавшим от нападения оказывается необходимая гуманитарная помощь.
Многие жители Пальмы продолжают прятаться в окрестных лесах, добавила она.
"Весь город Пальма был разрушен", - заявила она, добавив, что люди бегут из города, ее организация предлагает психологическую помощь пострадавшим.
Правозащитник отметила, что ситуация так или иначе затронула все сообщество города, наблюдается нехватка еды. "Дома людей разрушены, и правительство будет вынуждено переместить их во временные убежища", - добавила она.