https://ria.ru/20210329/moskva-1603297191.html

Власти Москвы рассказали, как изменятся торговые центры из-за пандемии

Власти Москвы рассказали, как изменятся торговые центры из-за пандемии

Традиционные торговые центры в Москве будут постепенно трансформироваться в торгово-развлекательные комплексы, где покупки станут дополнением к досугу, сообщили РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:13

2021-03-29T14:13

2021-03-29T14:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

владимир ефимов (политик)

москва

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Традиционные торговые центры в Москве будут постепенно трансформироваться в торгово-развлекательные комплексы, где покупки станут дополнением к досугу, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.Ранее Ефимов заявил, что объем приобретения жителями Москвы товаров, работ и услуг в минувшем году на 15% превысил показатели 2019 года, при этом посещаемость торговых центров в среднем по городу снизилась на 25-30%.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), москва, общество