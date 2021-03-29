Власти Москвы рассказали, как изменятся торговые центры из-за пандемии
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДозатор с антисептическим средством для рук в торговом центре "Охотный ряд" в Москве
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Традиционные торговые центры в Москве будут постепенно трансформироваться в торгово-развлекательные комплексы, где покупки станут дополнением к досугу, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
"Мы видим, что произошло частичное замещение привычных посещений магазинов на покупки онлайн, очевидно, что москвичи привыкли к комфорту сервисов доставки и новые привычки остались с нами и после пандемии. Мы предполагаем, что рост популярности онлайн-покупок продолжится, а традиционные торговые центры будут постепенно трансформироваться в торгово-развлекательные комплексы, где покупки станут лишь дополнением к различным видам досуга", — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.
Ранее Ефимов заявил, что объем приобретения жителями Москвы товаров, работ и услуг в минувшем году на 15% превысил показатели 2019 года, при этом посещаемость торговых центров в среднем по городу снизилась на 25-30%.