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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210329/moskva-1603297191.html
Власти Москвы рассказали, как изменятся торговые центры из-за пандемии
Власти Москвы рассказали, как изменятся торговые центры из-за пандемии
Традиционные торговые центры в Москве будут постепенно трансформироваться в торгово-развлекательные комплексы, где покупки станут дополнением к досугу, сообщили РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:13
2021-03-29T14:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
владимир ефимов (политик)
москва
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Традиционные торговые центры в Москве будут постепенно трансформироваться в торгово-развлекательные комплексы, где покупки станут дополнением к досугу, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.Ранее Ефимов заявил, что объем приобретения жителями Москвы товаров, работ и услуг в минувшем году на 15% превысил показатели 2019 года, при этом посещаемость торговых центров в среднем по городу снизилась на 25-30%.
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владимир ефимов (политик), москва, общество

Власти Москвы рассказали, как изменятся торговые центры из-за пандемии

14:13 29.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДозатор с антисептическим средством для рук в торговом центре "Охотный ряд" в Москве
Дозатор с антисептическим средством для рук в торговом центре Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Традиционные торговые центры в Москве будут постепенно трансформироваться в торгово-развлекательные комплексы, где покупки станут дополнением к досугу, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
"Мы видим, что произошло частичное замещение привычных посещений магазинов на покупки онлайн, очевидно, что москвичи привыкли к комфорту сервисов доставки и новые привычки остались с нами и после пандемии. Мы предполагаем, что рост популярности онлайн-покупок продолжится, а традиционные торговые центры будут постепенно трансформироваться в торгово-развлекательные комплексы, где покупки станут лишь дополнением к различным видам досуга", — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.
Ранее Ефимов заявил, что объем приобретения жителями Москвы товаров, работ и услуг в минувшем году на 15% превысил показатели 2019 года, при этом посещаемость торговых центров в среднем по городу снизилась на 25-30%.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВладимир Ефимов (политик)МоскваОбщество
 
 
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