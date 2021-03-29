"Ъ": в России мошенники решили нажиться на мошенниках
11:14 29.03.2021 (обновлено: 13:18 29.03.2021)
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В российском сегменте интернета за день появилось порядка 50 сайтов, на которых предлагали купить фальшивые базы данные банковских карт, пишет газета "Коммерсант".
Для покупки информации нужно было внести в криптокошелек депозит в размере 50 долларов.
Обычно подобные страницы ориентированы на мошенников-кардеров, которые воруют деньги с карт. Однако, как пояснил старший аналитик информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев, в этом случае при регистрации и внесении депозита злоумышленники не только не получают нужной информации, но и лишаются денег и учетной записи: ее блокируют или удаляют.
По мнению ведущего аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско, обычно в Рунете за месяц появляется около десяти таких сайтов. Он полагает, что сейчас кто-то хочет нажиться на кардерах. Похожего мнения придерживается и основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. Он отметил, что таких масштабных всплесков до этого не было, и предположил, что это мог быть один и тот же сайт, но под разными доменами.
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По словам главы отдела исследований киберпреступности Group-IB Дмитрия Шестакова, закрытие крупных теневых площадок по продаже данных привело к росту числа такого вида мошеннических операций.
"Кардеры ищут новые ресурсы и, вероятно, сами становятся жертвами фишинга", — пояснил он.
Как напоминали в Центробанке, не следует сообщать кому-либо персональные данные и хранить информацию о картах на телефоне или компьютере. Кроме того, не нужно переходить по неизвестным ссылкам или перезванивать по сомнительным номерам.
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