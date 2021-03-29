https://ria.ru/20210329/moshenniki-1603261296.html

"Ъ": в России мошенники решили нажиться на мошенниках

"Ъ": в России мошенники решили нажиться на мошенниках

В российском сегменте интернета за день появилось порядка 50 сайтов, на которых предлагали купить фальшивые базы данные банковских карт, пишет газета... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:14

2021-03-29T11:14

2021-03-29T13:18

ашот оганесян

россия

александр вураско

вадим соловьев

positive technologies

group-ib

технологии

общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В российском сегменте интернета за день появилось порядка 50 сайтов, на которых предлагали купить фальшивые базы данные банковских карт, пишет газета "Коммерсант".Для покупки информации нужно было внести в криптокошелек депозит в размере 50 долларов.Обычно подобные страницы ориентированы на мошенников-кардеров, которые воруют деньги с карт. Однако, как пояснил старший аналитик информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев, в этом случае при регистрации и внесении депозита злоумышленники не только не получают нужной информации, но и лишаются денег и учетной записи: ее блокируют или удаляют.По мнению ведущего аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско, обычно в Рунете за месяц появляется около десяти таких сайтов. Он полагает, что сейчас кто-то хочет нажиться на кардерах. Похожего мнения придерживается и основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. Он отметил, что таких масштабных всплесков до этого не было, и предположил, что это мог быть один и тот же сайт, но под разными доменами.По словам главы отдела исследований киберпреступности Group-IB Дмитрия Шестакова, закрытие крупных теневых площадок по продаже данных привело к росту числа такого вида мошеннических операций.Как напоминали в Центробанке, не следует сообщать кому-либо персональные данные и хранить информацию о картах на телефоне или компьютере. Кроме того, не нужно переходить по неизвестным ссылкам или перезванивать по сомнительным номерам.

https://ria.ru/20201214/moshenniki-1589115645.html

https://ria.ru/20210316/moshennichestvo-1601410441.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ашот оганесян, россия, александр вураско, вадим соловьев, positive technologies, group-ib, технологии, общество