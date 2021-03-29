В России учредили юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтадион "Нижний Новгород", где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Нижний Новгород отмечает 800-летие в 2021 году.
"В ознаменование 800-летия города Нижний Новгород постановляю учредить юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода"... Наградить юбилейной медалью "В память 800-летия Нижнего Новгорода" граждан в соответствии с положением об этой медали", - говорится в документе.
Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину совместно с администрацией города поручено разработать правила и порядок вручения медали и вручить ее от имени президента РФ. Кроме того, правительству поручено обеспечить финансирование изготовлений медалей, футляров к ним и бланков удостоверений.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 29 марта.
Согласно положению к документу, юбилейной медалью награждаются жители Нижнего Новгорода - участники Великой Отечественной войны; жители Нижнего Новгорода, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный труд в период Великой Отечественной войны; труженики тыла, проработавшие в годы войны в Горьком не менее шести месяцев; граждане, внесшие значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода. Отмечается, что юбилейная медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода" носится на левой стороне груди и располагается после медали "В память 1000-летия Казани".
Согласно утвержденному описанию, юбилейная медаль изготавливается из латуни и имеет форму круга диаметром 32 миллиметра; края медали окаймлены выпуклым бортиком. Отмечается, что на лицевой стороне медали изображен фрагмент стены Нижегородского кремля с Дмитриевской башней посередине, справа от башни - собор во имя Александра Невского, слева от башни- Михайло-Архангельский собор; вверху медали по окружности надпись "В память 800-летия Нижнего Новгорода". На оборотной стороне медали изображен герб Нижнего Новгорода, под гербом по окружности медали, - цифры "1221-2021"; слева от герба - изображение лавровой ветви; справа - дубовой.