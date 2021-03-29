https://ria.ru/20210329/medal-1603335593.html

В России учредили юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода"

В России учредили юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода"

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода", соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:16

2021-03-29T17:16

2021-03-29T17:16

глеб никитин

нижний новгород

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Нижний Новгород отмечает 800-летие в 2021 году.Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину совместно с администрацией города поручено разработать правила и порядок вручения медали и вручить ее от имени президента РФ. Кроме того, правительству поручено обеспечить финансирование изготовлений медалей, футляров к ним и бланков удостоверений.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 29 марта.Согласно положению к документу, юбилейной медалью награждаются жители Нижнего Новгорода - участники Великой Отечественной войны; жители Нижнего Новгорода, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный труд в период Великой Отечественной войны; труженики тыла, проработавшие в годы войны в Горьком не менее шести месяцев; граждане, внесшие значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода. Отмечается, что юбилейная медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода" носится на левой стороне груди и располагается после медали "В память 1000-летия Казани".Согласно утвержденному описанию, юбилейная медаль изготавливается из латуни и имеет форму круга диаметром 32 миллиметра; края медали окаймлены выпуклым бортиком. Отмечается, что на лицевой стороне медали изображен фрагмент стены Нижегородского кремля с Дмитриевской башней посередине, справа от башни - собор во имя Александра Невского, слева от башни- Михайло-Архангельский собор; вверху медали по окружности надпись "В память 800-летия Нижнего Новгорода". На оборотной стороне медали изображен герб Нижнего Новгорода, под гербом по окружности медали, - цифры "1221-2021"; слева от герба - изображение лавровой ветви; справа - дубовой.

https://ria.ru/20210114/novgorod-1592850346.html

https://ria.ru/20210319/yubiley-1602068560.html

нижний новгород

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глеб никитин, нижний новгород, владимир путин, общество