https://ria.ru/20210329/lovushka-1603310357.html

Американских читателей напугала "ловушка" Путина для Байдена

Американских читателей напугала "ловушка" Путина для Байдена

Читатели американской газеты The New York Times раскритиковали попытки властей вступить в противостояние с Россией. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:27

2021-03-29T15:27

2021-03-29T16:35

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601702456_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_75e116ecb9fcf4cee53017a0fbce8c0a.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели американской газеты The New York Times раскритиковали попытки властей вступить в противостояние с Россией.В частности, некоторые пользователи вспомнили об оскорбительных словах президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина и высказались против агрессивной политики Вашингтона, навязывающего Москве геополитическую конфронтацию."Смещать фокус российско-американского соперничества с экономики в сторону геополитической вражды <…> — это крайне губительный шаг для Соединенных Штатов. Неужели никому в Госдепартаменте не пришло в голову, что это практически наверняка ловушка?" — предположила Sarah L."Разве это можно считать продуктивной дипломатией? В условиях ядерной эпохи, в которой мы живем, необходимо всегда помнить о риске случайно спровоцировать цепочку событий, которая может привести к войне", — отметил Another worker."Это (оскорбления. — Прим. ред.) была грубая ошибка со стороны Байдена. И эту ошибку необходимо исправить как можно скорее. Россия — крупный игрок на международной арене. И Соединенные Штаты заинтересованы в сотрудничестве с Россией по ключевым вопросам", — подчеркнул Henry."Как может человек, отработавший шесть сроков на должности сенатора и два срока на должности вице-президента, быть таким некомпетентным? Его комментарий является нарушением всех норм государственного управления", — удивился Tom Mariner. "Холодная война только что началась, потому что наш президент произнес слова, которые делают ее неизбежной", — посетовал G Arnold."Мы слышим об американской исключительности, но теперь нам наглядно продемонстрировали бредовость американских иллюзий", — заявил DRSpok.В середине марта Байден в интервью телеканалу ABC пообещал, что Путин "заплатит за вмешательство" в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера "убийцей". Путин в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и предложил пообщаться онлайн, но на это в Белом доме заявили, что президенты "уже беседовали". На днях стало известно, что Байден пригласил Путина на переговоры по климату. В Кремле заявили, что считают тему очень важной, а приглашение рассмотрят в установленном порядке, если оно поступит по официальным каналам.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

https://ria.ru/20210325/bayden-1602899920.html

https://ria.ru/20210309/vozmezdie-1600369787.html

россия

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире