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Американских читателей напугала "ловушка" Путина для Байдена
Американских читателей напугала "ловушка" Путина для Байдена
Читатели американской газеты The New York Times раскритиковали попытки властей вступить в противостояние с Россией. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:27
2021-03-29T16:35
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели американской газеты The New York Times раскритиковали попытки властей вступить в противостояние с Россией.В частности, некоторые пользователи вспомнили об оскорбительных словах президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина и высказались против агрессивной политики Вашингтона, навязывающего Москве геополитическую конфронтацию."Смещать фокус российско-американского соперничества с экономики в сторону геополитической вражды &lt;…&gt; — это крайне губительный шаг для Соединенных Штатов. Неужели никому в Госдепартаменте не пришло в голову, что это практически наверняка ловушка?" — предположила Sarah L."Разве это можно считать продуктивной дипломатией? В условиях ядерной эпохи, в которой мы живем, необходимо всегда помнить о риске случайно спровоцировать цепочку событий, которая может привести к войне", — отметил Another worker."Это (оскорбления. — Прим. ред.) была грубая ошибка со стороны Байдена. И эту ошибку необходимо исправить как можно скорее. Россия — крупный игрок на международной арене. И Соединенные Штаты заинтересованы в сотрудничестве с Россией по ключевым вопросам", — подчеркнул Henry."Как может человек, отработавший шесть сроков на должности сенатора и два срока на должности вице-президента, быть таким некомпетентным? Его комментарий является нарушением всех норм государственного управления", — удивился Tom Mariner. "Холодная война только что началась, потому что наш президент произнес слова, которые делают ее неизбежной", — посетовал G Arnold."Мы слышим об американской исключительности, но теперь нам наглядно продемонстрировали бредовость американских иллюзий", — заявил DRSpok.В середине марта Байден в интервью телеканалу ABC пообещал, что Путин "заплатит за вмешательство" в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера "убийцей". Путин в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и предложил пообщаться онлайн, но на это в Белом доме заявили, что президенты "уже беседовали". На днях стало известно, что Байден пригласил Путина на переговоры по климату. В Кремле заявили, что считают тему очень важной, а приглашение рассмотрят в установленном порядке, если оно поступит по официальным каналам.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Американских читателей напугала "ловушка" Путина для Байдена

15:27 29.03.2021 (обновлено: 16:35 29.03.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели американской газеты The New York Times раскритиковали попытки властей вступить в противостояние с Россией.
В частности, некоторые пользователи вспомнили об оскорбительных словах президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина и высказались против агрессивной политики Вашингтона, навязывающего Москве геополитическую конфронтацию.
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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"Смещать фокус российско-американского соперничества с экономики в сторону геополитической вражды <…> — это крайне губительный шаг для Соединенных Штатов. Неужели никому в Госдепартаменте не пришло в голову, что это практически наверняка ловушка?" — предположила Sarah L.
"Разве это можно считать продуктивной дипломатией? В условиях ядерной эпохи, в которой мы живем, необходимо всегда помнить о риске случайно спровоцировать цепочку событий, которая может привести к войне", — отметил Another worker.
"Это (оскорбления. — Прим. ред.) была грубая ошибка со стороны Байдена. И эту ошибку необходимо исправить как можно скорее. Россия — крупный игрок на международной арене. И Соединенные Штаты заинтересованы в сотрудничестве с Россией по ключевым вопросам", — подчеркнул Henry.
"Как может человек, отработавший шесть сроков на должности сенатора и два срока на должности вице-президента, быть таким некомпетентным? Его комментарий является нарушением всех норм государственного управления", — удивился Tom Mariner.
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"Холодная война только что началась, потому что наш президент произнес слова, которые делают ее неизбежной", — посетовал G Arnold.
"Мы слышим об американской исключительности, но теперь нам наглядно продемонстрировали бредовость американских иллюзий", — заявил DRSpok.
В середине марта Байден в интервью телеканалу ABC пообещал, что Путин "заплатит за вмешательство" в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера "убийцей". Путин в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и предложил пообщаться онлайн, но на это в Белом доме заявили, что президенты "уже беседовали". На днях стало известно, что Байден пригласил Путина на переговоры по климату. В Кремле заявили, что считают тему очень важной, а приглашение рассмотрят в установленном порядке, если оно поступит по официальным каналам.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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