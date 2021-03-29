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В Марий Эл автомобиль столкнулся с локомотивом
В Марий Эл автомобиль столкнулся с локомотивом
Автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель, столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в Марий Эл, никто не пострадал, сообщает... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:47
2021-03-29T15:47
россия
республика марий эл
авто
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель, столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в Марий Эл, никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.Столкновение автомобиля ВАЗ-21140 с локомотивом, следовавшим в направлении станции Нолька, произошло 29 марта в 3.27 на регулируемом железнодорожном переезде на 2-м пикете 114 км перегона Аксаматово – Нолька в Медведевском районе Марий Эл.Марийская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований о безопасности железнодорожного транспорта и профилактики правонарушений."Осмотр железнодорожного переезда показал, что световая и звуковая сигнализация исправны, имеются дорожные знаки приближения к железнодорожному переезду, сигнальные столбики со световозвращательными элементами, соответствующая дорожная разметка, а железнодорожный путь на указанном участке пути находится в технически исправном состоянии", - подчеркивается в сообщении.
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россия, республика марий эл, авто, происшествия

В Марий Эл автомобиль столкнулся с локомотивом

15:47 29.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкЛокомотив
Локомотив - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель, столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в Марий Эл, никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Столкновение автомобиля ВАЗ-21140 с локомотивом, следовавшим в направлении станции Нолька, произошло 29 марта в 3.27 на регулируемом железнодорожном переезде на 2-м пикете 114 км перегона Аксаматово – Нолька в Медведевском районе Марий Эл.
"Причиной происшествия явилось то, что автомобиль под управлением 24-летнего уроженца Кировской области переезжал переезд под запрещающий сигнал железнодорожного светофора. В результате столкновения водитель автомобиля, его пассажир, иные лица не пострадали. Оба транспортных средства получили повреждения. Результат проведенного медицинского освидетельствования показал, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Марийская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований о безопасности железнодорожного транспорта и профилактики правонарушений.
"Осмотр железнодорожного переезда показал, что световая и звуковая сигнализация исправны, имеются дорожные знаки приближения к железнодорожному переезду, сигнальные столбики со световозвращательными элементами, соответствующая дорожная разметка, а железнодорожный путь на указанном участке пути находится в технически исправном состоянии", - подчеркивается в сообщении.
Сотрудник ДПС на месте аварии - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 07:02
Володин: ужесточение наказания за "пьяные" ДТП было верным решением
 
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