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В Марий Эл автомобиль столкнулся с локомотивом
В Марий Эл автомобиль столкнулся с локомотивом
Автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель, столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в Марий Эл, никто не пострадал, сообщает... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:47
2021-03-29T15:47
2021-03-29T15:47
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происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель, столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в Марий Эл, никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.Столкновение автомобиля ВАЗ-21140 с локомотивом, следовавшим в направлении станции Нолька, произошло 29 марта в 3.27 на регулируемом железнодорожном переезде на 2-м пикете 114 км перегона Аксаматово – Нолька в Медведевском районе Марий Эл.Марийская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований о безопасности железнодорожного транспорта и профилактики правонарушений."Осмотр железнодорожного переезда показал, что световая и звуковая сигнализация исправны, имеются дорожные знаки приближения к железнодорожному переезду, сигнальные столбики со световозвращательными элементами, соответствующая дорожная разметка, а железнодорожный путь на указанном участке пути находится в технически исправном состоянии", - подчеркивается в сообщении.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости.
Автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель, столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в Марий Эл
, никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Столкновение автомобиля ВАЗ-21140 с локомотивом, следовавшим в направлении станции Нолька, произошло 29 марта в 3.27 на регулируемом железнодорожном переезде на 2-м пикете 114 км перегона Аксаматово – Нолька в Медведевском районе Марий Эл.
"Причиной происшествия явилось то, что автомобиль под управлением 24-летнего уроженца Кировской области
переезжал переезд под запрещающий сигнал железнодорожного светофора. В результате столкновения водитель автомобиля, его пассажир, иные лица не пострадали. Оба транспортных средства получили повреждения. Результат проведенного медицинского освидетельствования показал, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Марийская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований о безопасности железнодорожного транспорта и профилактики правонарушений.
"Осмотр железнодорожного переезда показал, что световая и звуковая сигнализация исправны, имеются дорожные знаки приближения к железнодорожному переезду, сигнальные столбики со световозвращательными элементами, соответствующая дорожная разметка, а железнодорожный путь на указанном участке пути находится в технически исправном состоянии", - подчеркивается в сообщении.