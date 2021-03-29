https://ria.ru/20210329/lokomotiv-1603315178.html

В Марий Эл автомобиль столкнулся с локомотивом

В Марий Эл автомобиль столкнулся с локомотивом

Автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель, столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в Марий Эл, никто не пострадал, сообщает... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:47

2021-03-29T15:47

2021-03-29T15:47

россия

республика марий эл

авто

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель, столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в Марий Эл, никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.Столкновение автомобиля ВАЗ-21140 с локомотивом, следовавшим в направлении станции Нолька, произошло 29 марта в 3.27 на регулируемом железнодорожном переезде на 2-м пикете 114 км перегона Аксаматово – Нолька в Медведевском районе Марий Эл.Марийская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований о безопасности железнодорожного транспорта и профилактики правонарушений."Осмотр железнодорожного переезда показал, что световая и звуковая сигнализация исправны, имеются дорожные знаки приближения к железнодорожному переезду, сигнальные столбики со световозвращательными элементами, соответствующая дорожная разметка, а железнодорожный путь на указанном участке пути находится в технически исправном состоянии", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210312/dtp-1600868039.html

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2021

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россия, республика марий эл, авто, происшествия