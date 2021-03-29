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В России за сутки умерли 293 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 293 пациента с COVID-19
За сутки в России подтверждены 293 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 98 033, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:26
2021-03-29T11:26
2021-03-29T11:26
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
ростовская область
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общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 293 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 98 033, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Число смертей опустилось ниже 300 случаев впервые с 9 ноября прошлого года, когда были подтверждены 256 смертей пациентов с COVID-19."За последние сутки подтверждено 293 смерти... За весь период по России умерло 98 033 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 49, Санкт-Петербурге - 30, Ростовской области - 12.
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россия, здоровье - общество, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество