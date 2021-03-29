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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603262995.html
В России за сутки умерли 293 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 293 пациента с COVID-19
За сутки в России подтверждены 293 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 98 033, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:26
2021-03-29T11:26
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
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ростовская область
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общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 293 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 98 033, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Число смертей опустилось ниже 300 случаев впервые с 9 ноября прошлого года, когда были подтверждены 256 смертей пациентов с COVID-19."За последние сутки подтверждено 293 смерти... За весь период по России умерло 98 033 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 49, Санкт-Петербурге - 30, Ростовской области - 12.
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россия, здоровье - общество, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 293 пациента с COVID-19

11:26 29.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАвтомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке
Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 293 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 98 033, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Число смертей опустилось ниже 300 случаев впервые с 9 ноября прошлого года, когда были подтверждены 256 смертей пациентов с COVID-19.
"За последние сутки подтверждено 293 смерти... За весь период по России умерло 98 033 человека", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 49, Санкт-Петербурге - 30, Ростовской области - 12.
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоМоскваРостовская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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