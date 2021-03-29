https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603262995.html

В России за сутки умерли 293 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 293 пациента с COVID-19

За сутки в России подтверждены 293 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 98 033, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:26

2021-03-29T11:26

2021-03-29T11:26

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

москва

ростовская область

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 293 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 98 033, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Число смертей опустилось ниже 300 случаев впервые с 9 ноября прошлого года, когда были подтверждены 256 смертей пациентов с COVID-19."За последние сутки подтверждено 293 смерти... За весь период по России умерло 98 033 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 49, Санкт-Петербурге - 30, Ростовской области - 12.

россия

москва

ростовская область

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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