https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603262553.html
В России за сутки 7280 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 7280 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 7 280 человек после COVID-19, за все время - 4 146 408, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:26
2021-03-29T11:26
2021-03-29T11:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 280 человек после COVID-19, за все время - 4 146 408, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 844 человек, в Санкт-Петербурге - 713, в Подмосковье - 425.
https://ria.ru/20210327/vaktsiny-1603115746.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество