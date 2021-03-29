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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603262553.html
В России за сутки 7280 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 7280 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 7 280 человек после COVID-19, за все время - 4 146 408, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:26
2021-03-29T11:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 280 человек после COVID-19, за все время - 4 146 408, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 844 человек, в Санкт-Петербурге - 713, в Подмосковье - 425.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 7280 человек выздоровели от COVID-19

11:26 29.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде
Медицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 280 человек после COVID-19, за все время - 4 146 408, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 280 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 146 408", - говорится в сообщении.
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"Надо еще больше". Как Россия и Китай помогают миру с вакциной
В частности, в Москве выписаны 844 человек, в Санкт-Петербурге - 713, в Подмосковье - 425.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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