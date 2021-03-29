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Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах по климату
Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах по климату
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном участии Владимира Путина в климатическом саммите заявил, что не знает, дошло ли... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:27
2021-03-29T12:58
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном участии Владимира Путина в климатическом саммите заявил, что не знает, дошло ли приглашение, поскольку они передаются по дипломатическим каналам, и посоветовал обратиться в МИД.Белый дом ранее подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн.
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джо байден, дмитрий песков, владимир путин, в мире

Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах по климату

12:27 29.03.2021 (обновлено: 12:58 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном участии Владимира Путина в климатическом саммите заявил, что не знает, дошло ли приглашение, поскольку они передаются по дипломатическим каналам, и посоветовал обратиться в МИД.
Белый дом ранее подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн.
"Пока нет, пока мне неизвестно, вообще оно официально дошло ли до нас. Это мне нужно с МИДом проконсультироваться, лучше в МИДе спросить, потому что такие приглашения передаются по дипломатическим каналам", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, принято ли решение по участию главы российского государства в саммите.
 
Джо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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