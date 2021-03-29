https://ria.ru/20210329/klimat-1603275595.html

Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах по климату

Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах по климату

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном участии Владимира Путина в климатическом саммите заявил, что не знает, дошло ли... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:27

2021-03-29T12:27

2021-03-29T12:58

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном участии Владимира Путина в климатическом саммите заявил, что не знает, дошло ли приглашение, поскольку они передаются по дипломатическим каналам, и посоветовал обратиться в МИД.Белый дом ранее подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, дмитрий песков, владимир путин, в мире