Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах по климату
12:27 29.03.2021 (обновлено: 12:58 29.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном участии Владимира Путина в климатическом саммите заявил, что не знает, дошло ли приглашение, поскольку они передаются по дипломатическим каналам, и посоветовал обратиться в МИД.
Белый дом ранее подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн.
"Пока нет, пока мне неизвестно, вообще оно официально дошло ли до нас. Это мне нужно с МИДом проконсультироваться, лучше в МИДе спросить, потому что такие приглашения передаются по дипломатическим каналам", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, принято ли решение по участию главы российского государства в саммите.