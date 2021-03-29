МИД Германии прокомментировал слова Блинкена о "Северном потоке — 2"
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. В МИД ФРГ приняли к сведению последнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по газопроводу "Северный поток — 2", позиция правительства по проекту неизменна, заявила на брифинге представитель ведомства Андреа Зассе.
"Мы приняли к сведению заявление госсекретаря Блинкена в конце прошлой недели. Что касается нашей позиции по проекту, то... наша позиция остается неизменной", - сказала Зассе.
Блинкен заявил ранее в интервью CNN, что Вашингтон считает "Северный поток — 2" "плохой идеей" и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. По словам Блинкена, "Северный поток — 2" якобы даст России возможность "использовать энергетику как инструмент принуждения". По убеждению властей США, газопровод якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность".
Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на прошлой неделе заявил журналистам в Берлине, что "Северный поток — 2" будет закончен в этом году, он достроен на 90-92%.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"