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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210329/finansirovanie-1603309578.html
Немецкий министр призвал Россию увеличить финансирование ВОЗ
Немецкий министр призвал Россию увеличить финансирование ВОЗ
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер призвал Россию, Китай, США и другие страны увеличить помощь Всемирной организации... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:23
2021-03-29T15:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
олаф шольц
воз
германия
китай
сша
в мире
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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер призвал Россию, Китай, США и другие страны увеличить помощь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для скорейшей вакцинации от коронавируса в мире.Он призвал как можно быстрее "закрыть финансовую дыру" в бюджете всемирной кампании по вакцинации.Ранее министр финансов ФРГ, вице-канцлер Олаф Шольц сообщил журналистам, что Германия выделит дополнительно 1,5 миллиарда евро на международную борьбу с пандемией коронавируса, средства будут предоставлены ВОЗ, программе COVAX. Тем самым объем средств на вакцины, медикаменты и тесты для наиболее бедных стран, которые есть в распоряжении мирового сообщества, увеличится на 30%.По словам Мюллера, Германия выражает благодарность ВОЗ и гендиректору Гебрейесусу за "важную работу в прошлые месяцы за борьбу с коронавирусом во всем мире"."Коронавирус вызвал глобальную пандемию, необходима глобальная солидарность и ответ. Мы победим этот вирус только во всем мире, либо не победим. Это полипандемия, говорю это, как министр экономического сотрудничества, кризис в сфере здравоохранения с тремя миллионами погибших в мире, но и драматический экономический и финансовый кризис, который усилил и вызвал печаль и бедность во многих развивающихся странах мира. Ожидаем только на африканском континенте... два миллиона погибших в этом году дополнительно не из-за вируса, а из-за локдауна в связи с нарушенными поставками лекарств, не состоявшейся вакцинацией от туберкулеза, ВИЧ, малярии. Нужна международная солидарность и помощь", - сказал министр.
https://ria.ru/20210329/voz-1603249547.html
https://ria.ru/20210326/rekomendatsii-1603054180.html
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коронавирус covid-19, олаф шольц, воз, германия, китай, сша, в мире

Немецкий министр призвал Россию увеличить финансирование ВОЗ

15:23 29.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер призвал Россию, Китай, США и другие страны увеличить помощь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для скорейшей вакцинации от коронавируса в мире.

"Особенно сильно затронуты (коронавирусом) не только страны Африки, но и Латинской Америки, маленькие острова Карибского моря и Тихоокеанского региона, Мексика, Перу... Экономические последствия драматичны, только в Африке 300 миллионов рабочих мест потеряны. Это финансовый кризис, кризис стабильности. Мы победим кризис повсеместно или не победим... COVAX - это структура, чтобы провести кампанию по вакцинации в беднейших странах мира. Цель - поддержка Германии и ЕС, которые должны приложить еще больше усилий, чем сейчас, чтобы вакцинировать 25% населения в развивающихся странах в этом году. Это возможно. Сейчас не хватает доз вакцины, но благодаря росту производства этого можно достичь..." - сказал Мюллер на встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом.

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Он призвал как можно быстрее "закрыть финансовую дыру" в бюджете всемирной кампании по вакцинации.

"Этот призыв относится к международному сообществу, к арабским странам, к Китаю, России, США, которые вновь вернулись в ВОЗ", - добавил министр.

Ранее министр финансов ФРГ, вице-канцлер Олаф Шольц сообщил журналистам, что Германия выделит дополнительно 1,5 миллиарда евро на международную борьбу с пандемией коронавируса, средства будут предоставлены ВОЗ, программе COVAX. Тем самым объем средств на вакцины, медикаменты и тесты для наиболее бедных стран, которые есть в распоряжении мирового сообщества, увеличится на 30%.
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По словам Мюллера, Германия выражает благодарность ВОЗ и гендиректору Гебрейесусу за "важную работу в прошлые месяцы за борьбу с коронавирусом во всем мире".
"Коронавирус вызвал глобальную пандемию, необходима глобальная солидарность и ответ. Мы победим этот вирус только во всем мире, либо не победим. Это полипандемия, говорю это, как министр экономического сотрудничества, кризис в сфере здравоохранения с тремя миллионами погибших в мире, но и драматический экономический и финансовый кризис, который усилил и вызвал печаль и бедность во многих развивающихся странах мира. Ожидаем только на африканском континенте... два миллиона погибших в этом году дополнительно не из-за вируса, а из-за локдауна в связи с нарушенными поставками лекарств, не состоявшейся вакцинацией от туберкулеза, ВИЧ, малярии. Нужна международная солидарность и помощь", - сказал министр.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Олаф ШольцВОЗГерманияКитайСШАВ мире
 
 
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