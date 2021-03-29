https://ria.ru/20210329/finansirovanie-1603309578.html
Немецкий министр призвал Россию увеличить финансирование ВОЗ
Немецкий министр призвал Россию увеличить финансирование ВОЗ
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер призвал Россию, Китай, США и другие страны увеличить помощь Всемирной организации... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:23
2021-03-29T15:23
2021-03-29T15:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
олаф шольц
воз
германия
китай
сша
в мире
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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер призвал Россию, Китай, США и другие страны увеличить помощь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для скорейшей вакцинации от коронавируса в мире.Он призвал как можно быстрее "закрыть финансовую дыру" в бюджете всемирной кампании по вакцинации.Ранее министр финансов ФРГ, вице-канцлер Олаф Шольц сообщил журналистам, что Германия выделит дополнительно 1,5 миллиарда евро на международную борьбу с пандемией коронавируса, средства будут предоставлены ВОЗ, программе COVAX. Тем самым объем средств на вакцины, медикаменты и тесты для наиболее бедных стран, которые есть в распоряжении мирового сообщества, увеличится на 30%.По словам Мюллера, Германия выражает благодарность ВОЗ и гендиректору Гебрейесусу за "важную работу в прошлые месяцы за борьбу с коронавирусом во всем мире"."Коронавирус вызвал глобальную пандемию, необходима глобальная солидарность и ответ. Мы победим этот вирус только во всем мире, либо не победим. Это полипандемия, говорю это, как министр экономического сотрудничества, кризис в сфере здравоохранения с тремя миллионами погибших в мире, но и драматический экономический и финансовый кризис, который усилил и вызвал печаль и бедность во многих развивающихся странах мира. Ожидаем только на африканском континенте... два миллиона погибших в этом году дополнительно не из-за вируса, а из-за локдауна в связи с нарушенными поставками лекарств, не состоявшейся вакцинацией от туберкулеза, ВИЧ, малярии. Нужна международная солидарность и помощь", - сказал министр.
https://ria.ru/20210329/voz-1603249547.html
https://ria.ru/20210326/rekomendatsii-1603054180.html
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коронавирус covid-19, олаф шольц, воз, германия, китай, сша, в мире