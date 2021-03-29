В Белоруссии еще два Telegram-сообщества признали экстремистскими
МИНСК, 29 мар – РИА Новости. Еще два Telegram-сообщества признаны в Белоруссии экстремистскими, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.
Ранее после президентских выборов в Белоруссии были признаны экстремистскими ряд Telegram-каналов и чатов, которые, в частности, призывали граждан к участию в несанкционированных акциях и через которые протестующие координировали свою деятельность.
"Еще два интернет-ресурса признаны экстремистскими. По материалам витебского управления ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией – ред.) МВД, в список запрещенных попали Telegram-каналы "Витебск 97%" и "Чат невероятного Витебска". Такое решение принял 25 марта суд Железнодорожного района Витебска", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале МВД.
Отмечается, что в указанных пабликах неоднократно размещались призывы к повреждению имущества госорганов и граждан, к массовым беспорядкам, хулиганствам, вандализму, сопротивлению милиционерам, а также оскорбляли представителей правоохранительных органов и госслужащих. "Цель таких материалов – изменение конституционного строя Беларуси", - заявили в МВД.
Там также указали, что теперь за публикацию и репост информации из этих сообществ предусмотрена административная ответственность.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>