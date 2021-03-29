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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210329/ekologiya-1603362465.html
В Москве обсудили темы внедрения "зеленых" моделей работы на предприятиях
В Москве обсудили темы внедрения "зеленых" моделей работы на предприятиях
В мегаполисах более 80% загрязнения атмосферы связано с автотранспортом, тем не менее, перед властью и бизнесом стоит вопрос перехода предприятий к зеленой... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:03
2021-03-29T22:26
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
экология
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В мегаполисах более 80% загрязнения атмосферы связано с автотранспортом, тем не менее, перед властью и бизнесом стоит вопрос перехода предприятий к зеленой модели работы, сказала в ходе круглого стола "Может ли промышленность быть экологичной?" заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко."В крупных городах более 80% загрязнения атмосферы связано с дорожным движением. В Москве 93% вредных выбросов приходятся на автомобильный транспорт, и лишь 7% - на промышленные предприятия. Тем не менее, вопрос государственных и региональных механизмов регулирования промышленных выбросов и стимулирования предприятий к переходу на зеленые модели работы, создание "рабочей" нормативно-правовой базы является важным", - отметила Кузменко.От пропуска для грузовика до канаткиГоворя о мерах поддержки экологии в Москве, Кузменко рассказала о введении пропускного режима для въезда грузового транспорта с низким экологическим классом, а также работе по высадке зеленых насаждений и развитию дорожной инфраструктуры.В ближайшие годы столицу ждет новый проект по поддержанию экологии - на севере Москвы совсем скоро появится канатная дорога. "Канатка пройдет над Химкинским водохранилищем и соединит станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал", что позволит разгрузить городскую улично-дорожную сеть. Планируется, что "воздушный путь" поможет в шесть раз сократить время в пути между двумя станциями метро", - пояснила Кузменко.В этот проект инвестор, привлеченный городом в рамках концессионного соглашения, вложит более 3 миллиардов рублей."Маятниковая миграция" должна остаться в прошломКузменко также сообщила о столичной программе создания мест приложения труда, главной целью которой является уменьшение времени, потраченного на дорогу до работы и обратно, что также повлияет на уменьшение выброса вредных выхлопов в атмосферу.Суть программы заключается в том, что город предоставляет девелоперам льготу на изменение вида разрешенного строительства, если в тот, в свою очередь, кроме многоквартирного дома в центре Москвы построит промышленный объект, офисный центр, а также социальные объекты за третьим кольцом или МКАД.Меры поддержки промышленной экотранформацииСтолица и другие крупные города являются промышленными центрами. По мнению Кузменко, одной из главных задач мегаполиса остается создание оптимальных экономических условий для экологической промышленной трансформации, а также появления новых, высокотехнологичных производств, которые органично вписываются в эту концепцию. Несомненно, во многом этому способствуют меры поддержки со стороны госструктур.Так, предоставление земельных участков без торгов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) позволяет локализовать на территории города новое производство или расширить уже существующее.Кузменко рассказала, что модернизации производств, в том числе экологической направленности, а также притоку в них инвестиций способствует и практика предоставления московским промышленным компаниям субсидий, а также займов по сниженной ставке, оставляющей 2-4% годовых.Бизнес работает по новым правиламО новых трендах и эко-правилах ведения бизнеса рассказала в ходе круглого стола управляющий директор дирекции по ESG ПАО "Сбербанк" Наталья Зайцева. Это задачи ответственного использования ресурсов и уменьшения воздействия компаний на окружающую среду, вопросы повышения энергоэффективности и выработки климатической стратегии, где в финансовом секторе осуществляются учет ESO-факторов в кредитном анализе, оказание содействия ответственному инвестированию и кредитованию.Говоря о ESG в Сбере, Зайцева рассказала, что в банке создано 30 рабочих групп по реализации основных направлений принятой экологической стратегии.Зайцева, в частности, сообщила, что Сбер уже переработал более 7,5 тонн пластиковых карт, сэкономил 60 вагонов бумаги, а также заключил более тысячи договоров с учетом факторов ESO.Бизнес должен стать безотходнымКоммерческий директор компании VDK Максим Новиков, основное направление деятельности которой - разработка и запуск оборудования для очистки сточных вод, подчеркнул важность поддержки, оказываемой столичными властями.О применении экологических правил в фармацевтике рассказала директор по работе с органами госвласти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании "Сервье Рус" Яна Котухова. "Программа экологической ответственности занимает в нашей компании ключевое место: эффективное управление отходами и их минимизация, раздельный сбор, отказ от одноразовой посуды, сокращение использования бумаги и корпоративное эковолонтерство", - пояснила Котухова.Проблему загрязнении воздуха поднял по время дискуссии заведующий лабораторией газоочистки НТЦ "Бакор" Дмитрий Серебрянский. По его словам, в 46 городах России остро стоит вопрос с выбросами высокотемпературных дымовых газов.Экотехнологии в транспортеУчастники встречи познакомились также с работой компаний, занимающихся разработкой сетевых солнечных инверторов, беспилотными электробусами, а также узнали о новинке - электрическом мотоцикле.
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москва, экология

В Москве обсудили темы внедрения "зеленых" моделей работы на предприятиях

20:03 29.03.2021 (обновлено: 22:26 29.03.2021)
 
© Департамент инвестиционной и промышленной политики МосквыЗаместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко
Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В мегаполисах более 80% загрязнения атмосферы связано с автотранспортом, тем не менее, перед властью и бизнесом стоит вопрос перехода предприятий к зеленой модели работы, сказала в ходе круглого стола "Может ли промышленность быть экологичной?" заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко.
"В крупных городах более 80% загрязнения атмосферы связано с дорожным движением. В Москве 93% вредных выбросов приходятся на автомобильный транспорт, и лишь 7% - на промышленные предприятия. Тем не менее, вопрос государственных и региональных механизмов регулирования промышленных выбросов и стимулирования предприятий к переходу на зеленые модели работы, создание "рабочей" нормативно-правовой базы является важным", - отметила Кузменко.
© Департамент инвестиционной и промышленной политики МосквыКруглый стол "Может ли промышленность быть экологичной?"
Круглый стол Может ли промышленность быть экологичной? - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
Круглый стол "Может ли промышленность быть экологичной?"

От пропуска для грузовика до канатки

Говоря о мерах поддержки экологии в Москве, Кузменко рассказала о введении пропускного режима для въезда грузового транспорта с низким экологическим классом, а также работе по высадке зеленых насаждений и развитию дорожной инфраструктуры.
В ближайшие годы столицу ждет новый проект по поддержанию экологии - на севере Москвы совсем скоро появится канатная дорога. "Канатка пройдет над Химкинским водохранилищем и соединит станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал", что позволит разгрузить городскую улично-дорожную сеть. Планируется, что "воздушный путь" поможет в шесть раз сократить время в пути между двумя станциями метро", - пояснила Кузменко.
В этот проект инвестор, привлеченный городом в рамках концессионного соглашения, вложит более 3 миллиардов рублей.
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В ОЭЗ Москвы запустят производство оборудования для канатных дорог

"Маятниковая миграция" должна остаться в прошлом

Кузменко также сообщила о столичной программе создания мест приложения труда, главной целью которой является уменьшение времени, потраченного на дорогу до работы и обратно, что также повлияет на уменьшение выброса вредных выхлопов в атмосферу.
Суть программы заключается в том, что город предоставляет девелоперам льготу на изменение вида разрешенного строительства, если в тот, в свою очередь, кроме многоквартирного дома в центре Москвы построит промышленный объект, офисный центр, а также социальные объекты за третьим кольцом или МКАД.
"Зачем мы это делаем? – мы серьезно работаем над маятниковой миграцией, чтобы у москвичей была возможность работать рядом с домом, а не путешествовать в центр из спальных районов каждое утро и каждый вечер", - отметила представитель ДИПП.

Меры поддержки промышленной экотранформации

Столица и другие крупные города являются промышленными центрами. По мнению Кузменко, одной из главных задач мегаполиса остается создание оптимальных экономических условий для экологической промышленной трансформации, а также появления новых, высокотехнологичных производств, которые органично вписываются в эту концепцию. Несомненно, во многом этому способствуют меры поддержки со стороны госструктур.
Так, предоставление земельных участков без торгов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) позволяет локализовать на территории города новое производство или расширить уже существующее.
© Департамент инвестиционной и промышленной политики МосквыКруглый стол "Может ли промышленность быть экологичной?"
Круглый стол Может ли промышленность быть экологичной? - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
Круглый стол "Может ли промышленность быть экологичной?"
"Присвоение специальных статусов промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны открывает предприятиям доступ к существенным налоговым льготам, позволяющим направить сэкономленные средства на реализацию самых разных инициатив, в том числе экологических", - отметила она.
Кузменко рассказала, что модернизации производств, в том числе экологической направленности, а также притоку в них инвестиций способствует и практика предоставления московским промышленным компаниям субсидий, а также займов по сниженной ставке, оставляющей 2-4% годовых.
"Новым шагом в этой работе может стать, например, разработка специальных займов для "зеленых" проектов предприятий. Между тем, чтобы реализовать это максимально эффективно, необходимо определить ключевые направления эко-трансформации столичных компаний", - резюмировала Кузменко.

Бизнес работает по новым правилам

О новых трендах и эко-правилах ведения бизнеса рассказала в ходе круглого стола управляющий директор дирекции по ESG ПАО "Сбербанк" Наталья Зайцева. Это задачи ответственного использования ресурсов и уменьшения воздействия компаний на окружающую среду, вопросы повышения энергоэффективности и выработки климатической стратегии, где в финансовом секторе осуществляются учет ESO-факторов в кредитном анализе, оказание содействия ответственному инвестированию и кредитованию.
Говоря о ESG в Сбере, Зайцева рассказала, что в банке создано 30 рабочих групп по реализации основных направлений принятой экологической стратегии.
"В Сбере работают 150 программ внутренней трансформации и программы для клиентов, а также более 950 региональных инициатив с участием сотрудников компании и волонтеров", - отметила она.
Зайцева, в частности, сообщила, что Сбер уже переработал более 7,5 тонн пластиковых карт, сэкономил 60 вагонов бумаги, а также заключил более тысячи договоров с учетом факторов ESO.
Деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 10:24Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве появятся два новых промышленных технопарка

Бизнес должен стать безотходным

Коммерческий директор компании VDK Максим Новиков, основное направление деятельности которой - разработка и запуск оборудования для очистки сточных вод, подчеркнул важность поддержки, оказываемой столичными властями.
"Благодаря программам поддержки властей Москвы, мы осваиваем новые для нас направления работы. Во время пандемии мы начали заниматься дезинфекцией стоков медицинских учреждений. В прошлом году нам удалось в сжатые сроки перепрофилировать предприятие под очистку инфекционных больниц от опасных сточных вод", - сказал он.
О применении экологических правил в фармацевтике рассказала директор по работе с органами госвласти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании "Сервье Рус" Яна Котухова. "Программа экологической ответственности занимает в нашей компании ключевое место: эффективное управление отходами и их минимизация, раздельный сбор, отказ от одноразовой посуды, сокращение использования бумаги и корпоративное эковолонтерство", - пояснила Котухова.
Проблему загрязнении воздуха поднял по время дискуссии заведующий лабораторией газоочистки НТЦ "Бакор" Дмитрий Серебрянский. По его словам, в 46 городах России остро стоит вопрос с выбросами высокотемпературных дымовых газов.
"Наша компания занимается вопросами комплексной очистки дымовых газов. Мы разработали керамический фильтр и занимаемся термической утилизацией. В настоящее время мы работаем над разработкой двух видов утилизационных установок - систем газоочистки", - сообщил он.

Экотехнологии в транспорте

Участники встречи познакомились также с работой компаний, занимающихся разработкой сетевых солнечных инверторов, беспилотными электробусами, а также узнали о новинке - электрическом мотоцикле.
"Наша компания занимается вопросами энергоэффективности тяговой батареи. Благодаря нашим разработкам, за 10-15 минут заряда батарея электробуса получает заряд, который хватит на 40 километров работы", - привела пример руководитель проектов НПП "ИТЭЛМА" Елена Соколинская.
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9 марта, 11:49Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Инвестиции в экономику Москвы в 2020 году превысили 3,5 триллиона рублей
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЭкология
 
 
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