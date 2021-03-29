https://ria.ru/20210329/ekologiya-1603362465.html

В Москве обсудили темы внедрения "зеленых" моделей работы на предприятиях

В Москве обсудили темы внедрения "зеленых" моделей работы на предприятиях

В мегаполисах более 80% загрязнения атмосферы связано с автотранспортом, тем не менее, перед властью и бизнесом стоит вопрос перехода предприятий к зеленой... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T20:03

2021-03-29T20:03

2021-03-29T22:26

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

экология

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В мегаполисах более 80% загрязнения атмосферы связано с автотранспортом, тем не менее, перед властью и бизнесом стоит вопрос перехода предприятий к зеленой модели работы, сказала в ходе круглого стола "Может ли промышленность быть экологичной?" заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузменко."В крупных городах более 80% загрязнения атмосферы связано с дорожным движением. В Москве 93% вредных выбросов приходятся на автомобильный транспорт, и лишь 7% - на промышленные предприятия. Тем не менее, вопрос государственных и региональных механизмов регулирования промышленных выбросов и стимулирования предприятий к переходу на зеленые модели работы, создание "рабочей" нормативно-правовой базы является важным", - отметила Кузменко.От пропуска для грузовика до канаткиГоворя о мерах поддержки экологии в Москве, Кузменко рассказала о введении пропускного режима для въезда грузового транспорта с низким экологическим классом, а также работе по высадке зеленых насаждений и развитию дорожной инфраструктуры.В ближайшие годы столицу ждет новый проект по поддержанию экологии - на севере Москвы совсем скоро появится канатная дорога. "Канатка пройдет над Химкинским водохранилищем и соединит станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал", что позволит разгрузить городскую улично-дорожную сеть. Планируется, что "воздушный путь" поможет в шесть раз сократить время в пути между двумя станциями метро", - пояснила Кузменко.В этот проект инвестор, привлеченный городом в рамках концессионного соглашения, вложит более 3 миллиардов рублей."Маятниковая миграция" должна остаться в прошломКузменко также сообщила о столичной программе создания мест приложения труда, главной целью которой является уменьшение времени, потраченного на дорогу до работы и обратно, что также повлияет на уменьшение выброса вредных выхлопов в атмосферу.Суть программы заключается в том, что город предоставляет девелоперам льготу на изменение вида разрешенного строительства, если в тот, в свою очередь, кроме многоквартирного дома в центре Москвы построит промышленный объект, офисный центр, а также социальные объекты за третьим кольцом или МКАД.Меры поддержки промышленной экотранформацииСтолица и другие крупные города являются промышленными центрами. По мнению Кузменко, одной из главных задач мегаполиса остается создание оптимальных экономических условий для экологической промышленной трансформации, а также появления новых, высокотехнологичных производств, которые органично вписываются в эту концепцию. Несомненно, во многом этому способствуют меры поддержки со стороны госструктур.Так, предоставление земельных участков без торгов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) позволяет локализовать на территории города новое производство или расширить уже существующее.Кузменко рассказала, что модернизации производств, в том числе экологической направленности, а также притоку в них инвестиций способствует и практика предоставления московским промышленным компаниям субсидий, а также займов по сниженной ставке, оставляющей 2-4% годовых.Бизнес работает по новым правиламО новых трендах и эко-правилах ведения бизнеса рассказала в ходе круглого стола управляющий директор дирекции по ESG ПАО "Сбербанк" Наталья Зайцева. Это задачи ответственного использования ресурсов и уменьшения воздействия компаний на окружающую среду, вопросы повышения энергоэффективности и выработки климатической стратегии, где в финансовом секторе осуществляются учет ESO-факторов в кредитном анализе, оказание содействия ответственному инвестированию и кредитованию.Говоря о ESG в Сбере, Зайцева рассказала, что в банке создано 30 рабочих групп по реализации основных направлений принятой экологической стратегии.Зайцева, в частности, сообщила, что Сбер уже переработал более 7,5 тонн пластиковых карт, сэкономил 60 вагонов бумаги, а также заключил более тысячи договоров с учетом факторов ESO.Бизнес должен стать безотходнымКоммерческий директор компании VDK Максим Новиков, основное направление деятельности которой - разработка и запуск оборудования для очистки сточных вод, подчеркнул важность поддержки, оказываемой столичными властями.О применении экологических правил в фармацевтике рассказала директор по работе с органами госвласти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании "Сервье Рус" Яна Котухова. "Программа экологической ответственности занимает в нашей компании ключевое место: эффективное управление отходами и их минимизация, раздельный сбор, отказ от одноразовой посуды, сокращение использования бумаги и корпоративное эковолонтерство", - пояснила Котухова.Проблему загрязнении воздуха поднял по время дискуссии заведующий лабораторией газоочистки НТЦ "Бакор" Дмитрий Серебрянский. По его словам, в 46 городах России остро стоит вопрос с выбросами высокотемпературных дымовых газов.Экотехнологии в транспортеУчастники встречи познакомились также с работой компаний, занимающихся разработкой сетевых солнечных инверторов, беспилотными электробусами, а также узнали о новинке - электрическом мотоцикле.

https://ria.ru/20210325/oborudovanie-1602796795.html

https://ria.ru/20210322/moskva-1602264691.html

https://ria.ru/20210309/moskva-1600432142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, экология