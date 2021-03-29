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В московском парке заметили краснокнижного седого дятла
В московском парке заметили краснокнижного седого дятла
Седой дятел поселился в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в Москве, птица очень редкая, занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:20
2021-03-29T11:20
2021-03-29T11:20
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Седой дятел поселился в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" в Москве, птица очень редкая, занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Замеченный за последние несколько недель в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" седой дятел относится к очень редким видам и занесен в Красную книгу и Москвы, и Подмосковья, а также Красные книги многих регионов нашей страны. В Красной книге Москвы птица находится под первой категорией. Этот вид находится под угрозой исчезновения, их численность в черте города Москвы сократилась до критически низкого уровня. В 2020 году седой дятел был отмечен в ПЗ "Долина реки Сходни в Куркино" и в Битцевском лесу", - говорится в сообщении.Отмечается, что седой дятел – сравнительно некрупная птица с запоминающейся окраской, смесь серого (седого) и оливкового (желто-зеленого) оттенков. У самцов небольшое красное пятнышко на голове. У седого дятла из тропических лесов в окраске малиновые штрихи по всему туловищу."Несомненно, эта красивая, редкая и полезная для леса птица нуждается в людской заботе – поменьше шуметь в лесу, не доставлять ей беспокойства", - дополняется в сообщении.
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