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ДНР заподозрила Киев в подвозе боеприпасов на автомобиле с эмблемой СЦКК
ДНР заподозрила Киев в подвозе боеприпасов на автомобиле с эмблемой СЦКК
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подозревает украинских силовиков в подвозе боеприпасов к линии... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T18:51
2021-03-29T18:51
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подозревает украинских силовиков в подвозе боеприпасов к линии соприкосновения на автомобиле с маркировкой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Он пояснил, что в качестве примера можно рассматривать факт обстрела окраин Донецка 26 марта. По словам представителя Народной милиции автомобиль с маркировкой СЦКК находился в районе ведения огня. Также он был замечен перед минометным обстрелом другого населенного пункта ДНР."По имеющейся у нас информации, командование оперативно тактической группировки "Восток" использует грузовой автомобиль с эмблемой СЦКК для подвоза боеприпасов к тяжелому вооружению на позиции боевиков", - сказал представитель Народной милиции ДНР.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210329/donbass-1603334830.html
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

ДНР заподозрила Киев в подвозе боеприпасов на автомобиле с эмблемой СЦКК

18:51 29.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на здание аэропорта в городе Донецке
Вид на здание аэропорта в городе Донецке - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подозревает украинских силовиков в подвозе боеприпасов к линии соприкосновения на автомобиле с маркировкой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Нашей разведкой отмечается регулярное появление на позициях украинских боевиков автомобиля "Зил-131" белого цвета с символикой СЦКК. Примечательным является тот факт, что грузовик прибывает на позиции накануне обстрелов территории Донецкой народной республики", - сказал представитель Народной милиции.

Он пояснил, что в качестве примера можно рассматривать факт обстрела окраин Донецка 26 марта. По словам представителя Народной милиции автомобиль с маркировкой СЦКК находился в районе ведения огня. Также он был замечен перед минометным обстрелом другого населенного пункта ДНР.
"По имеющейся у нас информации, командование оперативно тактической группировки "Восток" использует грузовой автомобиль с эмблемой СЦКК для подвоза боеприпасов к тяжелому вооружению на позиции боевиков", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 17:12
В ДНР обвинили Киев в искажении содержания мер по перемирию в Донбассе
 
СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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