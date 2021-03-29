https://ria.ru/20210329/donbass-1603353270.html

ДНР заподозрила Киев в подвозе боеприпасов на автомобиле с эмблемой СЦКК

ДНР заподозрила Киев в подвозе боеприпасов на автомобиле с эмблемой СЦКК

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подозревает украинских силовиков в подвозе боеприпасов к линии... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T18:51

2021-03-29T18:51

2021-03-29T18:51

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подозревает украинских силовиков в подвозе боеприпасов к линии соприкосновения на автомобиле с маркировкой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Он пояснил, что в качестве примера можно рассматривать факт обстрела окраин Донецка 26 марта. По словам представителя Народной милиции автомобиль с маркировкой СЦКК находился в районе ведения огня. Также он был замечен перед минометным обстрелом другого населенного пункта ДНР."По имеющейся у нас информации, командование оперативно тактической группировки "Восток" использует грузовой автомобиль с эмблемой СЦКК для подвоза боеприпасов к тяжелому вооружению на позиции боевиков", - сказал представитель Народной милиции ДНР.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210329/donbass-1603334830.html

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донецкая народная республика

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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире