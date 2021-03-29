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Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнего курса России
Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнего курса России
Президент РФ Владимир Путин наградил российских дипломатов государственными наградами за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:10
2021-03-29T20:10
сергей бердников
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил российских дипломатов государственными наградами за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу Орденом дружбы награжден советник-посланник посольства РФ в США Сергей Трепелков.Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени – посол России в Мавритании Борис Жилко и замдиректора департамента Северной Америки МИД РФ Константин Середняков.Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден замдиректора департамента кадров МИД РФ Сергей Бердников.
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сергей бердников, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, в мире

Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнего курса России

20:10 29.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил российских дипломатов государственными наградами за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу Орденом дружбы награжден советник-посланник посольства РФ в США Сергей Трепелков.
Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени – посол России в Мавритании Борис Жилко и замдиректора департамента Северной Америки МИД РФ Константин Середняков.
Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден замдиректора департамента кадров МИД РФ Сергей Бердников.
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