https://ria.ru/20210329/diplomaty-1603364132.html

Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнего курса России

Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнего курса России

Президент РФ Владимир Путин наградил российских дипломатов государственными наградами за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России,... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T20:10

2021-03-29T20:10

2021-03-29T20:10

сергей бердников

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил российских дипломатов государственными наградами за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу Орденом дружбы награжден советник-посланник посольства РФ в США Сергей Трепелков.Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени – посол России в Мавритании Борис Жилко и замдиректора департамента Северной Америки МИД РФ Константин Середняков.Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден замдиректора департамента кадров МИД РФ Сергей Бердников.

https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600459401.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бердников, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, в мире