https://ria.ru/20210329/diplomaty-1603364132.html
Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнего курса России
Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнего курса России
Президент РФ Владимир Путин наградил российских дипломатов государственными наградами за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:10
2021-03-29T20:10
2021-03-29T20:10
сергей бердников
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил российских дипломатов государственными наградами за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу Орденом дружбы награжден советник-посланник посольства РФ в США Сергей Трепелков.Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени – посол России в Мавритании Борис Жилко и замдиректора департамента Северной Америки МИД РФ Константин Середняков.Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден замдиректора департамента кадров МИД РФ Сергей Бердников.
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сергей бердников, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, в мире