https://ria.ru/20210329/blagoustroystvo-1603285274.html

Свыше 6,5 миллионов цветов высадят в Подмосковья в рамках благоустройства

Свыше 6,5 миллионов цветов высадят в Подмосковья в рамках благоустройства

Более 6,5 миллионов цветов высадят в Подмосковье в рамках благоустройства муниципалитетов после зимнего периода, сообщил в ходе заседания правительства министр... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:16

2021-03-29T13:16

2021-03-29T13:16

новости подмосковья

городское хозяйство москвы

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 29 мар – РИА Новости. Более 6,5 миллионов цветов высадят в Подмосковье в рамках благоустройства муниципалитетов после зимнего периода, сообщил в ходе заседания правительства министр благоустройства региона Михаил Хайкин.По его словам, кампания по высадке цветов начнется, когда пять дней подряд столбик термометра будет держаться выше отметки 12 градусов. "Всего к посадке планируется 6,6 миллионов цветов. Старт высадки запланирован на 24 апреля", - сказал Хайкин.

https://ria.ru/20210329/blagoustroystvo-1603274176.html

московская область (подмосковье)

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2021

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городское хозяйство москвы, михаил хайкин, московская область (подмосковье)