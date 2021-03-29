https://ria.ru/20210329/blagoustroystvo-1603285274.html
Свыше 6,5 миллионов цветов высадят в Подмосковья в рамках благоустройства
Свыше 6,5 миллионов цветов высадят в Подмосковья в рамках благоустройства
Более 6,5 миллионов цветов высадят в Подмосковье в рамках благоустройства муниципалитетов после зимнего периода, сообщил в ходе заседания правительства министр... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:16
2021-03-29T13:16
2021-03-29T13:16
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 29 мар – РИА Новости. Более 6,5 миллионов цветов высадят в Подмосковье в рамках благоустройства муниципалитетов после зимнего периода, сообщил в ходе заседания правительства министр благоустройства региона Михаил Хайкин.По его словам, кампания по высадке цветов начнется, когда пять дней подряд столбик термометра будет держаться выше отметки 12 градусов. "Всего к посадке планируется 6,6 миллионов цветов. Старт высадки запланирован на 24 апреля", - сказал Хайкин.
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