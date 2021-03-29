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В Москве пройдет Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
В Москве пройдет Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" поможет найти новых хозяев для бездомных животных 10 и 11 апреля на одноименном фестивале. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:57
2021-03-29T14:57
благотворительность
бездомные животные
москва
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" поможет найти новых хозяев для бездомных животных 10 и 11 апреля на одноименном фестивале.В первый день можно будет познакомиться с 60 собаками и 30 кошками из приютов.Для того чтобы забрать питомца, нужен только паспорт для договора о его ответственном содержании. Каждый новоиспеченный владелец, помимо хвостатого друга, получит полезные подарки от партнеров, а также консультации профессионального кинолога и ветеринара.Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут угостить жителей приюта специальными лакомствами и сфотографироваться с ними на память.Также в этот день откроет свои двери тематическая зона "Помогать легко!", где можно будет узнать все о волонтерстве и записаться на первый визит в один из приютов. Тем, кто пока не готов поехать, будет интересно погрузиться в специальную зону виртуальной реальности и посмотреть на жизнь в приюте глазами его обитателей. Самые маленькие гости смогут с помощью аквагрима перевоплотиться в сказочных героев или веселых зверят. Для детей постарше будет организован уголок "Юный ветеринар" от специалистов ветеринарной клиники "Биоконтроль", где их обучат тонкостям ухода за домашними животными.Во время фестиваля пройдет благотворительная ярмарка сувенирной продукции фонда "Собаки, которые любят" в поддержку бездомных животных.Мероприятие пройдет 10 и 11 апреля 2021 года с 12:00 до 18:00 по адресу: Москва, улица Арбат, дом 24 ARBAT ECOLOFT.
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60
благотворительность, бездомные животные, москва, общество

В Москве пройдет Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"

14:57 29.03.2021
 
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят"
Фестиваль Собаки, которые любят - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" поможет найти новых хозяев для бездомных животных 10 и 11 апреля на одноименном фестивале.
В первый день можно будет познакомиться с 60 собаками и 30 кошками из приютов.
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят"
Фестиваль Собаки, которые любят
1 из 3
Фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят"
Фестиваль Собаки, которые любят
2 из 3
Фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят"
Фестиваль Собаки, которые любят
3 из 3
Фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
1 из 3
Фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
2 из 3
Фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
3 из 3
Фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
Для того чтобы забрать питомца, нужен только паспорт для договора о его ответственном содержании. Каждый новоиспеченный владелец, помимо хвостатого друга, получит полезные подарки от партнеров, а также консультации профессионального кинолога и ветеринара.
Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут угостить жителей приюта специальными лакомствами и сфотографироваться с ними на память.
Также в этот день откроет свои двери тематическая зона "Помогать легко!", где можно будет узнать все о волонтерстве и записаться на первый визит в один из приютов. Тем, кто пока не готов поехать, будет интересно погрузиться в специальную зону виртуальной реальности и посмотреть на жизнь в приюте глазами его обитателей.
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят"
Фестиваль Собаки, которые любят - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
Фестиваль "Собаки, которые любят"
Самые маленькие гости смогут с помощью аквагрима перевоплотиться в сказочных героев или веселых зверят. Для детей постарше будет организован уголок "Юный ветеринар" от специалистов ветеринарной клиники "Биоконтроль", где их обучат тонкостям ухода за домашними животными.

Во второй день фестиваля пройдет первый в Москве благотворительный квест "Помогать легко!", посвященный системной помощи бездомным животным. Участие в квесте бесплатное. Любой желающий в игровой форме сможет познакомиться с разнообразными видами помощи обитателям приютов и выбрать для себя максимально комфортный и удобный. На знакомство с гостями фестиваля 11 апреля приедут 25 животных из приютов.

Во время фестиваля пройдет благотворительная ярмарка сувенирной продукции фонда "Собаки, которые любят" в поддержку бездомных животных.
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят"
Фестиваль Собаки, которые любят - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : Благотворительный фонд "Собаки, которые любят"
Фестиваль "Собаки, которые любят"
Мероприятие пройдет 10 и 11 апреля 2021 года с 12:00 до 18:00 по адресу: Москва, улица Арбат, дом 24 ARBAT ECOLOFT.
 
Благотворительностьбездомные животныеМоскваОбщество
 
 
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