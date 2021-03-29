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Бабарико из СИЗО в Белоруссии объявил о создании партии "Вместе"
Бабарико из СИЗО в Белоруссии объявил о создании партии "Вместе"
Находящийся в СИЗО КГБ экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико объявил о создании партии "Вместе" и призвал белорусов присоединяться,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:33
2021-03-29T10:33
белгазпромбанк
виктор бабарико
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Находящийся в СИЗО КГБ экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико объявил о создании партии "Вместе" и призвал белорусов присоединяться, соответствующее обращение распространил штаб политика в понедельник.В сентябре Telegram-канал Бабарико сообщил, что сам политик, координатор его предвыборного штаба, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая позже была заключена под стражу в рамках уголовного дела, и их соратники объявили о создании политической партии "Вместе". Штаб распространил видеообращение Бабарико о создании партии, которое было записано заранее. Сам политик находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, по его делу в феврале начался судебный процесс. Среди основных целей и задач, которые будет решать партия, Бабарико обозначил обеспечение проведения в Белоруссии конституционной реформы. Однако процесс создания партии затих. Вместе с тем власти страны заявили о планах конституционной реформы.Согласно ему, партия должна "показать большинство людей", объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив, обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны."Я верю, что мы сможем это сделать и моя вера основывается на тех достижениях, которые были продемонстрированы за последний год... Нам нельзя останавливаться на полпути. Мы должны именно сейчас объединить свои усилия и продемонстрировать единство цели и воли. Мы обязаны сделать партию "Вместе". Должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну", - отметил Бабарико. Он подчеркнул, что сторонники оппозиции, вступив в партию, будут ежедневно демонстрировать преимущества быть вместе в достижении общей цели. "Преимущества, которых лишены в рамках индивидуальной борьбы", - добавил политик.В штабе политика уточнили, что сторонники Бабарико предпримут попытку зарегистрировать партию "Вместе" в соответствии с законодательством страны.Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет, обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит максимум лишение свободы на срок до 15 лет. Экс-банкир вину не признает.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Оппозиция также призывала к забастовкам на предприятиях, однако власти заявляли, что реальный сектор работает штатно. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210218/babariko-1597994622.html
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белгазпромбанк, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире

Бабарико из СИЗО в Белоруссии объявил о создании партии "Вместе"

10:33 29.03.2021
 
© Sputnik / Сергей ПушкинКандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Sputnik / Сергей Пушкин
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МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Находящийся в СИЗО КГБ экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико объявил о создании партии "Вместе" и призвал белорусов присоединяться, соответствующее обращение распространил штаб политика в понедельник.
В сентябре Telegram-канал Бабарико сообщил, что сам политик, координатор его предвыборного штаба, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая позже была заключена под стражу в рамках уголовного дела, и их соратники объявили о создании политической партии "Вместе". Штаб распространил видеообращение Бабарико о создании партии, которое было записано заранее. Сам политик находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, по его делу в феврале начался судебный процесс. Среди основных целей и задач, которые будет решать партия, Бабарико обозначил обеспечение проведения в Белоруссии конституционной реформы. Однако процесс создания партии затих. Вместе с тем власти страны заявили о планах конституционной реформы.
"Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы. Партия нашего будущего, основанного на правде, добре и свободе", - говорится в обращении.
Согласно ему, партия должна "показать большинство людей", объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив, обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны.
"Я верю, что мы сможем это сделать и моя вера основывается на тех достижениях, которые были продемонстрированы за последний год... Нам нельзя останавливаться на полпути. Мы должны именно сейчас объединить свои усилия и продемонстрировать единство цели и воли. Мы обязаны сделать партию "Вместе". Должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну", - отметил Бабарико. Он подчеркнул, что сторонники оппозиции, вступив в партию, будут ежедневно демонстрировать преимущества быть вместе в достижении общей цели. "Преимущества, которых лишены в рамках индивидуальной борьбы", - добавил политик.
В штабе политика уточнили, что сторонники Бабарико предпримут попытку зарегистрировать партию "Вместе" в соответствии с законодательством страны.
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико
Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет, обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит максимум лишение свободы на срок до 15 лет. Экс-банкир вину не признает.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Оппозиция также призывала к забастовкам на предприятиях, однако власти заявляли, что реальный сектор работает штатно. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля 2020, 14:50
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