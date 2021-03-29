https://ria.ru/20210329/babariko-1603253907.html

Бабарико из СИЗО в Белоруссии объявил о создании партии "Вместе"

Бабарико из СИЗО в Белоруссии объявил о создании партии "Вместе"

Находящийся в СИЗО КГБ экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико объявил о создании партии "Вместе" и призвал белорусов присоединяться,... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:33

2021-03-29T10:33

2021-03-29T10:33

белгазпромбанк

виктор бабарико

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 мар - РИА Новости. Находящийся в СИЗО КГБ экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико объявил о создании партии "Вместе" и призвал белорусов присоединяться, соответствующее обращение распространил штаб политика в понедельник.В сентябре Telegram-канал Бабарико сообщил, что сам политик, координатор его предвыборного штаба, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая позже была заключена под стражу в рамках уголовного дела, и их соратники объявили о создании политической партии "Вместе". Штаб распространил видеообращение Бабарико о создании партии, которое было записано заранее. Сам политик находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях, по его делу в феврале начался судебный процесс. Среди основных целей и задач, которые будет решать партия, Бабарико обозначил обеспечение проведения в Белоруссии конституционной реформы. Однако процесс создания партии затих. Вместе с тем власти страны заявили о планах конституционной реформы.Согласно ему, партия должна "показать большинство людей", объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив, обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны."Я верю, что мы сможем это сделать и моя вера основывается на тех достижениях, которые были продемонстрированы за последний год... Нам нельзя останавливаться на полпути. Мы должны именно сейчас объединить свои усилия и продемонстрировать единство цели и воли. Мы обязаны сделать партию "Вместе". Должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну", - отметил Бабарико. Он подчеркнул, что сторонники оппозиции, вступив в партию, будут ежедневно демонстрировать преимущества быть вместе в достижении общей цели. "Преимущества, которых лишены в рамках индивидуальной борьбы", - добавил политик.В штабе политика уточнили, что сторонники Бабарико предпримут попытку зарегистрировать партию "Вместе" в соответствии с законодательством страны.Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет, обвиняется в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. Ему вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. По инкриминируемым преступлениям Бабарико, в соответствии с белорусским законодательством, грозит максимум лишение свободы на срок до 15 лет. Экс-банкир вину не признает.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Оппозиция также призывала к забастовкам на предприятиях, однако власти заявляли, что реальный сектор работает штатно. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210218/babariko-1597994622.html

https://ria.ru/20200707/1574009512.html

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белгазпромбанк, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире