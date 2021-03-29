https://ria.ru/20210329/avstraliya-1603256328.html

В Австралии генпрокурора и министра обороны уволили после секс-скандалов

В Австралии генпрокурора и министра обороны уволили после секс-скандалов

Генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер и министр обороны страны Линда Рейнольдс лишились постов после перестановок в правительстве, передает телеканал... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:47

2021-03-29T10:47

2021-03-29T13:26

австралия

в мире

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер и министр обороны страны Линда Рейнольдс лишились постов после перестановок в правительстве, передает телеканал SBS.Соответствующее решение премьер-министр Скотт Моррисон принял, чтобы ограничить политический ущерб, нанесенный серией скандалов с изнасилованиями.Портер совмещал должности генерального прокурора и министра производственных отношений. Его место займет Микаэлия Кэш, а сам он теперь возглавит Министерство промышленности, науки и технологий. Линду Рейнольдс сменит нынешний министр внутренних дел Питер Даттон. Она же займет пост министра государственных служб и системы страхования.Ранее премьер получил анонимное письмо, в котором Портера обвиняли в изнасиловании 16-летней девушки в 1988 году в Сиднее. Женщина в 2019 году связалась с полицией, однако не изложила свои утверждения в официальном заявлении. В прошлом году она покончила с собой. В правоохранительных органах заявили, что для расследования "недостаточно приемлемых доказательств", и закрыли дело. Сам генеральный прокурор отверг обвинения и заявил, что не покинет свой пост.Кроме того, четыре женщины заявили, что стали жертвами изнасилований или сексуальных домогательств со стороны высокопоставленных австралийских политиков.После истории с сотрудницей пресс-службы министра обороны Бриттани Хиггинс Моррисон инициировал расследование и пообещал "изменить культуру отношения к женщинам в парламенте". Инцидент произошел в марте 2019 года в парламентском кабинете министра обороны Линды Рейнольдс. Согласно заявлению потерпевшей, ее изнасиловал коллега.

https://ria.ru/20210222/iznasilovaniya-1598537638.html

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