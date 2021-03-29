Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/avstraliya-1603256328.html
В Австралии генпрокурора и министра обороны уволили после секс-скандалов
В Австралии генпрокурора и министра обороны уволили после секс-скандалов
Генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер и министр обороны страны Линда Рейнольдс лишились постов после перестановок в правительстве, передает телеканал... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:47
2021-03-29T13:26
австралия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603254410_0:0:3485:1961_1920x0_80_0_0_23f9d511dcfa375eb64e383d696f46e8.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер и министр обороны страны Линда Рейнольдс лишились постов после перестановок в правительстве, передает телеканал SBS.Соответствующее решение премьер-министр Скотт Моррисон принял, чтобы ограничить политический ущерб, нанесенный серией скандалов с изнасилованиями.Портер совмещал должности генерального прокурора и министра производственных отношений. Его место займет Микаэлия Кэш, а сам он теперь возглавит Министерство промышленности, науки и технологий. Линду Рейнольдс сменит нынешний министр внутренних дел Питер Даттон. Она же займет пост министра государственных служб и системы страхования.Ранее премьер получил анонимное письмо, в котором Портера обвиняли в изнасиловании 16-летней девушки в 1988 году в Сиднее. Женщина в 2019 году связалась с полицией, однако не изложила свои утверждения в официальном заявлении. В прошлом году она покончила с собой. В правоохранительных органах заявили, что для расследования "недостаточно приемлемых доказательств", и закрыли дело. Сам генеральный прокурор отверг обвинения и заявил, что не покинет свой пост.Кроме того, четыре женщины заявили, что стали жертвами изнасилований или сексуальных домогательств со стороны высокопоставленных австралийских политиков.После истории с сотрудницей пресс-службы министра обороны Бриттани Хиггинс Моррисон инициировал расследование и пообещал "изменить культуру отношения к женщинам в парламенте". Инцидент произошел в марте 2019 года в парламентском кабинете министра обороны Линды Рейнольдс. Согласно заявлению потерпевшей, ее изнасиловал коллега.
https://ria.ru/20210222/iznasilovaniya-1598537638.html
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603254410_490:0:3221:2048_1920x0_80_0_0_562199a10565695c72f11c371b7e27d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
австралия, в мире

В Австралии генпрокурора и министра обороны уволили после секс-скандалов

10:47 29.03.2021 (обновлено: 13:26 29.03.2021)
 
© AFP 2021 / Stefan Gosatti Генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер
Генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AFP 2021 / Stefan Gosatti
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер и министр обороны страны Линда Рейнольдс лишились постов после перестановок в правительстве, передает телеканал SBS.
Соответствующее решение премьер-министр Скотт Моррисон принял, чтобы ограничить политический ущерб, нанесенный серией скандалов с изнасилованиями.
Канберра - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 10:22
Еще три женщины заявили о "парламентских" изнасилованиях в Австралии
Портер совмещал должности генерального прокурора и министра производственных отношений. Его место займет Микаэлия Кэш, а сам он теперь возглавит Министерство промышленности, науки и технологий. Линду Рейнольдс сменит нынешний министр внутренних дел Питер Даттон. Она же займет пост министра государственных служб и системы страхования.
Ранее премьер получил анонимное письмо, в котором Портера обвиняли в изнасиловании 16-летней девушки в 1988 году в Сиднее. Женщина в 2019 году связалась с полицией, однако не изложила свои утверждения в официальном заявлении. В прошлом году она покончила с собой. В правоохранительных органах заявили, что для расследования "недостаточно приемлемых доказательств", и закрыли дело. Сам генеральный прокурор отверг обвинения и заявил, что не покинет свой пост.
© AFP 2021 / Brendan Smialowski Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс
Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AFP 2021 / Brendan Smialowski
Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс
Кроме того, четыре женщины заявили, что стали жертвами изнасилований или сексуальных домогательств со стороны высокопоставленных австралийских политиков.
После истории с сотрудницей пресс-службы министра обороны Бриттани Хиггинс Моррисон инициировал расследование и пообещал "изменить культуру отношения к женщинам в парламенте". Инцидент произошел в марте 2019 года в парламентском кабинете министра обороны Линды Рейнольдс. Согласно заявлению потерпевшей, ее изнасиловал коллега.
 
АвстралияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
01:17При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек
01:11Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников
00:33В Татарстане завели дело после обрушения нескольких квартир в жилом доме
00:29Замглавы Минэнерго объяснил рост цен на бензин на фоне удешевления нефти
00:23В Москве открывается ближневосточная конференция клуба "Валдай"
Лента новостейМолния