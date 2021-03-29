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Республика Адыгея
https://ria.ru/20210329/adygeya-1603368710.html
Власти Адыгеи отметили действенность нацпроекта по демографии
Власти Адыгеи отметили действенность нацпроекта по демографии
Финансовая поддержка семей в рамках нацпроекта "Демография" показала свою действенность и привела к увеличению рождаемости в республике, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T21:06
2021-03-29T21:06
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
общество
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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Финансовая поддержка семей в рамках нацпроекта "Демография" показала свою действенность и привела к увеличению рождаемости в республике, сообщает пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова.Со ссылкой на республиканское управление ЗАГС сообщается, что за минувший год в Адыгее зарегистрировано 4418 новорожденных, что на 217 больше, чем в 2019 году.Отмечается, что в числе введенных дополнительных выплат для поддержки нуждающихся семей в период карантина была ежемесячная выплата на третьего ребенка до трехлетнего возраста или последующих детей, родившихся после 31 декабря 2019 года. На начало текущего года ее получили 913 семей при плановом показателе 368 семей, а сейчас число получателей достигло 1077.Сообщается также, что глава Адыгеи поручил в кратчайшие сроки возобновить реализацию проекта "МФЦ идет в роддом", который был приостановлен из-за пандемии. Он включает в себя комплекс услуг и помогает без быстро оформить свидетельство о рождении ребенка, медицинский полис, СНИЛС и ИНН.
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мурат кумпилов, республика адыгея, общество

Власти Адыгеи отметили действенность нацпроекта по демографии

21:06 29.03.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Финансовая поддержка семей в рамках нацпроекта "Демография" показала свою действенность и привела к увеличению рождаемости в республике, сообщает пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Со ссылкой на республиканское управление ЗАГС сообщается, что за минувший год в Адыгее зарегистрировано 4418 новорожденных, что на 217 больше, чем в 2019 году.

"Мы видим действенность мер, инициированных нашим президентом. В республике увеличилось не только число рождений, но и многодетных семей. Так, за год на 27% выросло количество семей, где родился третий ребенок. Необходимо продолжить реализацию мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с детьми", – отметил Кумпилов.

Отмечается, что в числе введенных дополнительных выплат для поддержки нуждающихся семей в период карантина была ежемесячная выплата на третьего ребенка до трехлетнего возраста или последующих детей, родившихся после 31 декабря 2019 года. На начало текущего года ее получили 913 семей при плановом показателе 368 семей, а сейчас число получателей достигло 1077.
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Сообщается также, что глава Адыгеи поручил в кратчайшие сроки возобновить реализацию проекта "МФЦ идет в роддом", который был приостановлен из-за пандемии. Он включает в себя комплекс услуг и помогает без быстро оформить свидетельство о рождении ребенка, медицинский полис, СНИЛС и ИНН.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика АдыгеяОбщество
 
 
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