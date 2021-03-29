https://ria.ru/20210329/adygeya-1603368710.html

Власти Адыгеи отметили действенность нацпроекта по демографии

Власти Адыгеи отметили действенность нацпроекта по демографии

Финансовая поддержка семей в рамках нацпроекта "Демография" показала свою действенность и привела к увеличению рождаемости в республике, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T21:06

2021-03-29T21:06

2021-03-29T21:06

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

общество

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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Финансовая поддержка семей в рамках нацпроекта "Демография" показала свою действенность и привела к увеличению рождаемости в республике, сообщает пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова.Со ссылкой на республиканское управление ЗАГС сообщается, что за минувший год в Адыгее зарегистрировано 4418 новорожденных, что на 217 больше, чем в 2019 году.Отмечается, что в числе введенных дополнительных выплат для поддержки нуждающихся семей в период карантина была ежемесячная выплата на третьего ребенка до трехлетнего возраста или последующих детей, родившихся после 31 декабря 2019 года. На начало текущего года ее получили 913 семей при плановом показателе 368 семей, а сейчас число получателей достигло 1077.Сообщается также, что глава Адыгеи поручил в кратчайшие сроки возобновить реализацию проекта "МФЦ идет в роддом", который был приостановлен из-за пандемии. Он включает в себя комплекс услуг и помогает без быстро оформить свидетельство о рождении ребенка, медицинский полис, СНИЛС и ИНН.

https://ria.ru/20210305/adygeya-1600162640.html

республика адыгея

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мурат кумпилов, республика адыгея, общество