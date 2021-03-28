Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210328/ulyanovsk-1603209116.html
В Ульяновске нашли тело младенца в мусорном баке
В Ульяновске нашли тело младенца в мусорном баке
Тело новорожденного нашли в мусорном баке в Ульяновске, сообщает в воскресенье пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T17:37
2021-03-28T17:38
ульяновск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
САМАРА, 28 мар - РИА Новости. Тело новорожденного нашли в мусорном баке в Ульяновске, сообщает в воскресенье пресс-служба минздрава региона.По данным ведомства, информация о том, что в Засвияжском районе в мусорном баке обнаружили тело ребенка, поступила утром в субботу.По информации пресс-службы, тело доставили в областное бюро судебно-медицинской экспертизы, данные переданы в правоохранительные органы для расследования.
https://ria.ru/20210328/volgograd-1603190883.html
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ульяновск, происшествия

В Ульяновске нашли тело младенца в мусорном баке

17:37 28.03.2021 (обновлено: 17:38 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
САМАРА, 28 мар - РИА Новости. Тело новорожденного нашли в мусорном баке в Ульяновске, сообщает в воскресенье пресс-служба минздрава региона.
По данным ведомства, информация о том, что в Засвияжском районе в мусорном баке обнаружили тело ребенка, поступила утром в субботу.
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
Вчера, 13:38
В Волгограде при сортировке мусора нашли тела младенцев, сообщил источник
"В ходе выезда бригада скорой помощи обнаружила труп недоношенного новорожденного ребенка весом примерно 2,3 кг", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, тело доставили в областное бюро судебно-медицинской экспертизы, данные переданы в правоохранительные органы для расследования.
 
УльяновскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Названы самые востребованные работники в России
03:57При пожаре на НПЗ в Индонезии пострадали двадцать человек
03:43В России изменятся правила сдачи экзамена на права и выдачи удостоверений
03:22Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали около тысячи человек
03:12Название ракеты "Ангара" стало торговым знаком "Роскосмоса"
03:07Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных
02:57На Камчатке альпинист сорвался с вулкана
02:49При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека
02:43РБК: ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках
02:42В Праге прошел протест против ограничительных мер по COVID-19
02:31Турагенты рассказали, как россияне планируют поездки в период пандемии
02:29В чешской лаборатории обнаружили неизвестную ранее мутацию COVID-19
02:14Аналитик объяснил, как заработать тысячи процентов на биржевых активах
02:11Ведущий метеоролог Gismeteo дал прогноз на апрель
02:04Названа возможная причина пожара на НПЗ в Индонезии
01:58Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в стратегии Украины по Крыму
01:52Евгений Григорьев победил на выборах главы Якутска
01:29В Египте назвали возможную дату начала разгрузки судна в Суэцком канале
01:11Финансист назвал ситуации, когда инвестор может потерять все
00:42Источник спрогнозировал режим работы Суэцкого канала после разблокировки
Лента новостейМолния