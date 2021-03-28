https://ria.ru/20210328/ulyanovsk-1603209116.html

В Ульяновске нашли тело младенца в мусорном баке

В Ульяновске нашли тело младенца в мусорном баке

Тело новорожденного нашли в мусорном баке в Ульяновске, сообщает в воскресенье пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T17:37

2021-03-28T17:37

2021-03-28T17:38

ульяновск

происшествия

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САМАРА, 28 мар - РИА Новости. Тело новорожденного нашли в мусорном баке в Ульяновске, сообщает в воскресенье пресс-служба минздрава региона.По данным ведомства, информация о том, что в Засвияжском районе в мусорном баке обнаружили тело ребенка, поступила утром в субботу.По информации пресс-службы, тело доставили в областное бюро судебно-медицинской экспертизы, данные переданы в правоохранительные органы для расследования.

https://ria.ru/20210328/volgograd-1603190883.html

ульяновск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, происшествия