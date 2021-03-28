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В Ульяновске нашли тело младенца в мусорном баке
В Ульяновске нашли тело младенца в мусорном баке
Тело новорожденного нашли в мусорном баке в Ульяновске, сообщает в воскресенье пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T17:37
2021-03-28T17:37
2021-03-28T17:38
ульяновск
происшествия
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САМАРА, 28 мар - РИА Новости. Тело новорожденного нашли в мусорном баке в Ульяновске, сообщает в воскресенье пресс-служба минздрава региона.По данным ведомства, информация о том, что в Засвияжском районе в мусорном баке обнаружили тело ребенка, поступила утром в субботу.По информации пресс-службы, тело доставили в областное бюро судебно-медицинской экспертизы, данные переданы в правоохранительные органы для расследования.
https://ria.ru/20210328/volgograd-1603190883.html
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ульяновск, происшествия