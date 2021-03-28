https://ria.ru/20210328/slovakiya-1603218430.html
Премьер Словакии заявил, что готов поменяться постами с главой Минфина
Премьер Словакии заявил, что готов поменяться постами с главой Минфина
Словацкий премьер Игорь Матович заявил, что готов поменяться местами в правительстве с главой минфина Эдуардом Хегером, который в таком случае возглавит кабмин. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T19:55
2021-03-28T19:55
2021-03-28T21:39
игорь матович
зузана чапутова
словакия
в мире
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ПРАГА, 28 мар – РИА Новости. Словацкий премьер Игорь Матович заявил, что готов поменяться местами в правительстве с главой минфина Эдуардом Хегером, который в таком случае возглавит кабмин.В свою очередь, Хегер заявил, что готов возглавить кабинет, а вечером в воскресенье встретится с руководством других партий правящей коалиции, которые уже дали предварительное согласие с таким вариантом разрешения правительственного кризиса.Глава минфина Словакии Эдуард Хегер получил поддержку от всех четырех партий правящей коалиции.Помимо партии ОЛНЛ, членом руководства которой является новый кандидат в премьеры Хегер, в поддержку решения Матовича выступило руководство партии "Мы семья"."Я встретился сейчас с руководством партии "За людей", которое поддержало выдвижение моей кандидатуры на пост главы правительства. Позднее вечером я предполагаю встретиться с лидером партии "Свобода и солидарность" Рихардом Суликом и обсудить нынешнюю ситуацию. В понедельник я хочу попросить о встрече с президентом республики Зузаной Чапутовой", - заявил журналистам Хегер.Ранее ушедший в отставку глава минэкономики Рихард Сулик заявил, что первый год работы кабмина под руководством Матовича можно охарактеризовать как хаос. По его словам, у премьера не хватает способностей, и никакие договоренности с ним не действуют. Долго копившиеся разногласия между партнерами по коалиции резко проявились после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента.В связи с этим лидеры коалиционных партий "Свобода и солидарность" и "За людей" призвали премьера уйти в отставку. Матович в ответ в ответ заявил, что сделает это при условии увольнения четырех ведущих политиков из других партий правящей коалиции.В свою очередь, президент Словакии Зузана Чапутова заявила вечером во вторник, что отставка премьера неизбежна, чтобы партнеры по коалиции могли заключить соглашение о реорганизации кабинета.
https://ria.ru/20210325/slovakiya-1602865750.html
https://ria.ru/20210323/slovakiya-1602543511.html
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игорь матович, зузана чапутова, словакия, в мире
ПРАГА, 28 мар – РИА Новости.
Словацкий премьер Игорь Матович
заявил, что готов поменяться местами в правительстве с главой минфина Эдуардом Хегером, который в таком случае возглавит кабмин.
"На заседании руководства нашей партии "Обычные люди и независимые личности" я заявил о том, готов покинуть пост премьера и поменяться местами с Эдуардом Хегером, то есть, он станет премьером, а я займу пост главы минфина", - сказал Матович в воскресенье вечером на пресс-конференции, которая транслировалась сетевыми ТВ-каналами.
В свою очередь, Хегер заявил, что готов возглавить кабинет, а вечером в воскресенье встретится с руководством других партий правящей коалиции, которые уже дали предварительное согласие с таким вариантом разрешения правительственного кризиса.
Глава минфина Словакии Эдуард Хегер получил поддержку от всех четырех партий правящей коалиции.
Помимо партии ОЛНЛ, членом руководства которой является новый кандидат в премьеры Хегер, в поддержку решения Матовича выступило руководство партии "Мы семья".
"Я встретился сейчас с руководством партии "За людей", которое поддержало выдвижение моей кандидатуры на пост главы правительства. Позднее вечером я предполагаю встретиться с лидером партии "Свобода и солидарность" Рихардом Суликом и обсудить нынешнюю ситуацию. В понедельник я хочу попросить о встрече с президентом республики Зузаной Чапутовой", - заявил журналистам Хегер.
Ранее ушедший в отставку глава минэкономики Рихард Сулик заявил, что первый год работы кабмина под руководством Матовича можно охарактеризовать как хаос. По его словам, у премьера не хватает способностей, и никакие договоренности с ним не действуют. Долго копившиеся разногласия между партнерами по коалиции резко проявились после того, как 1 марта Матович обеспечил поставку в Словакию
первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", не поставив заранее об этом в известность ни партнеров по правительству, ни президента.
В связи с этим лидеры коалиционных партий "Свобода и солидарность" и "За людей" призвали премьера уйти в отставку. Матович в ответ в ответ заявил, что сделает это при условии увольнения четырех ведущих политиков из других партий правящей коалиции.
В свою очередь, президент Словакии Зузана Чапутова
заявила вечером во вторник, что отставка премьера неизбежна, чтобы партнеры по коалиции могли заключить соглашение о реорганизации кабинета.