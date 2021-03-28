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Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса
Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что после прививки от коронавируса температуры у него не было, однако "чуть поламывало на следующий день" и болело место... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:03
2021-03-28T14:03
2021-03-28T14:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что после прививки от коронавируса температуры у него не было, однако "чуть поламывало на следующий день" и болело место укола.Глава государства на этой неделе сделал прививку от коронавируса. Ему предстоит еще один укол, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Первые часов 5 действительно ничего, потом как-то руку поднял я… В левую руку делали - почувствовал не боль, нет, какой–то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место - так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот эти все побочные явления", - сказал глава государства в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1".Он добавил, что "на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник"."Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил - температура нормальная", - сказал президент."Я спортом не занимался трое суток, ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал. Но на следующий день, когда измерил температуру, нормально, и все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю", - добавил глава государства.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
сообщил, что после прививки от коронавируса температуры у него не было, однако "чуть поламывало на следующий день" и болело место укола.
Глава государства на этой неделе сделал прививку от коронавируса. Ему предстоит еще один укол, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Первые часов 5 действительно ничего, потом как-то руку поднял я… В левую руку делали - почувствовал не боль, нет, какой–то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место - так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот эти все побочные явления", - сказал глава государства в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1
".
Он добавил, что "на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник".
"Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил - температура нормальная", - сказал президент.
"Я спортом не занимался трое суток, ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал. Но на следующий день, когда измерил температуру, нормально, и все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю", - добавил глава государства.