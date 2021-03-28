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Москвичам пообещали мокрый снег с дождем на следующей неделе
Москвичам пообещали мокрый снег с дождем на следующей неделе
Мокрый снег с дождём вернётся в Москву на следующей неделе, так что автомобилистам пока рано менять шины на летний вариант, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T14:03
2021-03-28T16:45
россия
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мокрый снег с дождём вернётся в Москву на следующей неделе, так что автомобилистам пока рано менять шины на летний вариант, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, 31 марта в Москву вернутся осадки в смешанной фазе: мокрый снег с дождём. "Особенно это будет наблюдаться в ночь на 31-е и в утренние часы, дождь вперемешку с мокрым снегом, от этого будут и гололедные явления", - сказал он.По его словам, в среду днем будет небольшой дождь и плюс 6-8 градусов."В четверг 1 апреля пройдут короткие дожди, днем будет потепление - плюс 8-13 градусов. Второго апреля ожидается небольшой дождь, ночью смешанные осадки с мокрым снегом и ноль - плюс 5 градусов, а днем плюс 5-10", - сказал Тишковец.Он добавил, что третьего апреля опять немного похолодает, ожидаются небольшие осадки, температура плюс 4-8 градусов."Подытоживая по смешанным осадкам: это ночь и утро 31 марта, ночь на 2 апреля и в ночь на 4 апреля ", - сказал Тишковец.
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россия, центр "фобос", москва, общество

Москвичам пообещали мокрый снег с дождем на следующей неделе

14:03 28.03.2021 (обновлено: 16:45 28.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мокрый снег с дождём вернётся в Москву на следующей неделе, так что автомобилистам пока рано менять шины на летний вариант, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"У нас остаётся ещё двое суток, чтобы наслаждаться такой весенней, комфортной погодой с температурным фоном на 5-6 градусов выше нормы. Ночью у нас слабые морозцы. В понедельник это минус 1-3, и днем плюс 8-10. Во вторник ночью ноль - минус 2. Москва, днем скажется влияние тёплого атмосферного фронта, и если первая половина дня будет ещё хорошей и солнечной, то во второй части небо начнёт затягивать многоярусными облаками. К вечеру пойдут дожди, но тем не менее столбики термометров успеют подняться до плюс 9-11 в Москве", - сказал Тишковец.
По его словам, 31 марта в Москву вернутся осадки в смешанной фазе: мокрый снег с дождём. "Особенно это будет наблюдаться в ночь на 31-е и в утренние часы, дождь вперемешку с мокрым снегом, от этого будут и гололедные явления", - сказал он.
По его словам, в среду днем будет небольшой дождь и плюс 6-8 градусов.
"В четверг 1 апреля пройдут короткие дожди, днем будет потепление - плюс 8-13 градусов. Второго апреля ожидается небольшой дождь, ночью смешанные осадки с мокрым снегом и ноль - плюс 5 градусов, а днем плюс 5-10", - сказал Тишковец.
Он добавил, что третьего апреля опять немного похолодает, ожидаются небольшие осадки, температура плюс 4-8 градусов.
"Подытоживая по смешанным осадкам: это ночь и утро 31 марта, ночь на 2 апреля и в ночь на 4 апреля ", - сказал Тишковец.
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