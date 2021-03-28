https://ria.ru/20210328/pogoda-1603192505.html

Москвичам пообещали мокрый снег с дождем на следующей неделе

Москвичам пообещали мокрый снег с дождем на следующей неделе

Мокрый снег с дождём вернётся в Москву на следующей неделе, так что автомобилистам пока рано менять шины на летний вариант, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T14:03

2021-03-28T14:03

2021-03-28T16:45

россия

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мокрый снег с дождём вернётся в Москву на следующей неделе, так что автомобилистам пока рано менять шины на летний вариант, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, 31 марта в Москву вернутся осадки в смешанной фазе: мокрый снег с дождём. "Особенно это будет наблюдаться в ночь на 31-е и в утренние часы, дождь вперемешку с мокрым снегом, от этого будут и гололедные явления", - сказал он.По его словам, в среду днем будет небольшой дождь и плюс 6-8 градусов."В четверг 1 апреля пройдут короткие дожди, днем будет потепление - плюс 8-13 градусов. Второго апреля ожидается небольшой дождь, ночью смешанные осадки с мокрым снегом и ноль - плюс 5 градусов, а днем плюс 5-10", - сказал Тишковец.Он добавил, что третьего апреля опять немного похолодает, ожидаются небольшие осадки, температура плюс 4-8 градусов."Подытоживая по смешанным осадкам: это ночь и утро 31 марта, ночь на 2 апреля и в ночь на 4 апреля ", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20210328/leto-1603170974.html

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россия, центр "фобос", москва, общество