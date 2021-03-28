https://ria.ru/20210328/medsestra-1603185858.html

В Курской области жестко убили медсестру

В Курской области жестко убили медсестру

В Курской области врача-реаниматолога задержали по подозрению в убийстве 21-летней медсестры, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T12:13

2021-03-28T12:13

2021-03-28T12:57

следственный комитет россии (ск рф)

курская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Курской области врача-реаниматолога задержали по подозрению в убийстве 21-летней медсестры, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.По данным ведомства, убийство произошло в ночь на 27 марта в Фатежской центральной районной больнице. Как полагает следствие, подозреваемый мог испытывать неприязнь к коллеге, из-за чего избил и задушил ее.Против 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело об убийстве.Следователи и оперативники выясняют обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210323/ubiystvo-1602292441.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), курская область, происшествия