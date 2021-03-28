https://ria.ru/20210328/medsestra-1603185858.html
В Курской области жестко убили медсестру
В Курской области жестко убили медсестру
В Курской области врача-реаниматолога задержали по подозрению в убийстве 21-летней медсестры, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T12:13
2021-03-28T12:13
2021-03-28T12:57
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
происшествия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Курской области врача-реаниматолога задержали по подозрению в убийстве 21-летней медсестры, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.По данным ведомства, убийство произошло в ночь на 27 марта в Фатежской центральной районной больнице. Как полагает следствие, подозреваемый мог испытывать неприязнь к коллеге, из-за чего избил и задушил ее.Против 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело об убийстве.Следователи и оперативники выясняют обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20210323/ubiystvo-1602292441.html
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следственный комитет россии (ск рф), курская область, происшествия