https://ria.ru/20210328/koronavirus-1603181166.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста числа больных COVID-19 в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T11:04
2021-03-28T11:04
2021-03-28T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
республика алтай
магаданская область
республика тыва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599901638_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ad4ebdaf63a89765cc21e5dd13e688c.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. За сутки нет прироста числа больных COVID-19 в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0% ... 2. Магаданская область, Республика Тыва 0,01% ... 3. Республика Алтай 0,05%", - говорится в сообщении.
россия
республика алтай
магаданская область
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599901638_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_1dc45785a4fe1ba86e4c6ddcba67786b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, республика алтай, магаданская область, республика тыва