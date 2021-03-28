https://ria.ru/20210328/infektsiya-1603227457.html

Уролог опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции

Уролог опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции

Уролог Александр Говоров опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции. РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T23:40

2021-03-28T23:40

2021-03-28T23:48

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Уролог Александр Говоров опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции."Никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии <…> в России нет", — сказал он в комментарии РИА Новости.Информацию о вспышке передающихся половым путем заболеваний в стране он назвал "ерундой".Ранее с подобным заявлением в эфире радиостанции "Говорит Москва" выступил уролог Евгений Греков. Он заявил, что в России отмечают рост случаев заражения бактерией микоплазма гениталиум, которая, по его словам, устойчива к антибиотикам.

https://ria.ru/20200817/1575794830.html

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2021

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россия, женщины, врачи, инфекции, мужчины, здоровье, здоровье - общество, семья, общество