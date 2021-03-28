https://ria.ru/20210328/infektsiya-1603227457.html
Уролог опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции
Уролог опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции
Уролог Александр Говоров опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T23:40
2021-03-28T23:40
2021-03-28T23:48
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Уролог Александр Говоров опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции."Никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии <…> в России нет", — сказал он в комментарии РИА Новости.Информацию о вспышке передающихся половым путем заболеваний в стране он назвал "ерундой".Ранее с подобным заявлением в эфире радиостанции "Говорит Москва" выступил уролог Евгений Греков. Он заявил, что в России отмечают рост случаев заражения бактерией микоплазма гениталиум, которая, по его словам, устойчива к антибиотикам.
https://ria.ru/20200817/1575794830.html
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Уролог Александр Говоров опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции.
"Никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии <…> в России нет", — сказал он в комментарии РИА Новости.
Информацию о вспышке передающихся половым путем заболеваний в стране он назвал "ерундой".
Ранее с подобным заявлением в эфире радиостанции "Говорит Москва" выступил уролог Евгений Греков. Он заявил, что в России отмечают рост случаев заражения бактерией микоплазма гениталиум, которая, по его словам, устойчива к антибиотикам.