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Уролог опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции
Уролог опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции
Уролог Александр Говоров опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции. РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T23:40
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Уролог Александр Говоров опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции."Никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии &lt;…&gt; в России нет", — сказал он в комментарии РИА Новости.Информацию о вспышке передающихся половым путем заболеваний в стране он назвал "ерундой".Ранее с подобным заявлением в эфире радиостанции "Говорит Москва" выступил уролог Евгений Греков. Он заявил, что в России отмечают рост случаев заражения бактерией микоплазма гениталиум, которая, по его словам, устойчива к антибиотикам.
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россия, женщины, врачи, инфекции, мужчины, здоровье, здоровье - общество, семья, общество

Уролог опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции

23:40 28.03.2021 (обновлено: 23:48 28.03.2021)
 
© Fotolia / Dmytro SukharevskyiЛабораторные исследования микробов
Лабораторные исследования микробов - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© Fotolia / Dmytro Sukharevskyi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Уролог Александр Говоров опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции.
"Никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии <…> в России нет", — сказал он в комментарии РИА Новости.
Информацию о вспышке передающихся половым путем заболеваний в стране он назвал "ерундой".
Ранее с подобным заявлением в эфире радиостанции "Говорит Москва" выступил уролог Евгений Греков. Он заявил, что в России отмечают рост случаев заражения бактерией микоплазма гениталиум, которая, по его словам, устойчива к антибиотикам.
Вирус гепатита B и молекула ДНК - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
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"Я заразилась от кого-то из бывших". Почему гепатит никак не искоренить
 
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