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В Дагестане арестовали подозреваемого в мошенничестве с маткапиталом
В Дагестане арестовали подозреваемого в мошенничестве с маткапиталом
Один из подозреваемых в получении материнского капитала по фиктивным справкам в Дагестане заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Советского... РИА Новости, 28.03.2021
2021-03-28T15:23
2021-03-28T15:23
россия
республика дагестан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 28 мар – РИА Новости. Один из подозреваемых в получении материнского капитала по фиктивным справкам в Дагестане заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.В пятницу пресс-служба Управления ФСБ России по Дагестану сообщила, что правоохранители выявили преступную группировку, похитившую на маткапитале более 20 миллионов рублей при помощи фиктивных справок и свидетельств о рождении."Постановлением от 28 марта одному из подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 25 мая 2021 года включительно", – говорится в сообщении.В пресс-службе суда уточнили, что вместе с указанным материалом в суд поступили еще пять ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках одного уголовного дела.
https://ria.ru/20210323/moshenniki-1602480853.html
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россия, республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), махачкала, происшествия

В Дагестане арестовали подозреваемого в мошенничестве с маткапиталом

15:23 28.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный сертификат на материнский капитал
Государственный сертификат на материнский капитал - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МАХАЧКАЛА, 28 мар – РИА Новости. Один из подозреваемых в получении материнского капитала по фиктивным справкам в Дагестане заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.
В пятницу пресс-служба Управления ФСБ России по Дагестану сообщила, что правоохранители выявили преступную группировку, похитившую на маткапитале более 20 миллионов рублей при помощи фиктивных справок и свидетельств о рождении.
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"Постановлением от 28 марта одному из подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 25 мая 2021 года включительно", – говорится в сообщении.
В пресс-службе суда уточнили, что вместе с указанным материалом в суд поступили еще пять ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках одного уголовного дела.
 
РоссияРеспублика ДагестанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МахачкалаПроисшествия
 
 
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