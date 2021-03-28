https://ria.ru/20210328/dagestan-1603199258.html

В Дагестане арестовали подозреваемого в мошенничестве с маткапиталом

В Дагестане арестовали подозреваемого в мошенничестве с маткапиталом

Один из подозреваемых в получении материнского капитала по фиктивным справкам в Дагестане заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Советского... РИА Новости, 28.03.2021

2021-03-28T15:23

2021-03-28T15:23

2021-03-28T15:23

россия

республика дагестан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 28 мар – РИА Новости. Один из подозреваемых в получении материнского капитала по фиктивным справкам в Дагестане заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.В пятницу пресс-служба Управления ФСБ России по Дагестану сообщила, что правоохранители выявили преступную группировку, похитившую на маткапитале более 20 миллионов рублей при помощи фиктивных справок и свидетельств о рождении."Постановлением от 28 марта одному из подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 25 мая 2021 года включительно", – говорится в сообщении.В пресс-службе суда уточнили, что вместе с указанным материалом в суд поступили еще пять ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках одного уголовного дела.

https://ria.ru/20210323/moshenniki-1602480853.html

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россия, республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), махачкала, происшествия