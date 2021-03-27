https://ria.ru/20210327/zhirinovskiy-1603091464.html

Жириновский предложил отправлять мигрантов в российские деревни

Жириновский предложил отправлять мигрантов в российские деревни

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сослать мигрантов в пустующие российские деревни. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T10:27

2021-03-27T10:27

2021-03-27T13:55

лдпр

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сослать мигрантов в пустующие российские деревни.По его мнению, таким образом можно решить сразу две проблемы: повысить численность населения и заполнить пустующие земли.Жириновский отметил, что российским компаниям необходимо в первую очередь нанимать на работу своих граждан. При этом фирмы, желающие воспользоваться услугами трудовых мигрантов, должны самостоятельно "в специальных поездах" транспортировать их в места, где будут реализовывать проекты, обеспечивать жильем и едой, после чего отвозить домой, подытожил депутат.В конце 2020 года Министерство внутренних дел заявило о снижении числа мигрантов в России: на тот момент их численность составляла около шести миллионов человек, причем ежегодно эта цифра колеблется от девяти до 11 миллионов. По информации ведомства, наиболее многочисленная категория — трудовые мигранты, сосредоточенные в крупных городах и экономических центрах.

https://ria.ru/20210305/zhirinovskiy-1600060726.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, владимир жириновский, общество