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Жириновский предложил отправлять мигрантов в российские деревни
Жириновский предложил отправлять мигрантов в российские деревни
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сослать мигрантов в пустующие российские деревни. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T10:27
2021-03-27T13:55
лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сослать мигрантов в пустующие российские деревни.По его мнению, таким образом можно решить сразу две проблемы: повысить численность населения и заполнить пустующие земли.Жириновский отметил, что российским компаниям необходимо в первую очередь нанимать на работу своих граждан. При этом фирмы, желающие воспользоваться услугами трудовых мигрантов, должны самостоятельно "в специальных поездах" транспортировать их в места, где будут реализовывать проекты, обеспечивать жильем и едой, после чего отвозить домой, подытожил депутат.В конце 2020 года Министерство внутренних дел заявило о снижении числа мигрантов в России: на тот момент их численность составляла около шести миллионов человек, причем ежегодно эта цифра колеблется от девяти до 11 миллионов. По информации ведомства, наиболее многочисленная категория — трудовые мигранты, сосредоточенные в крупных городах и экономических центрах.
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лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский предложил отправлять мигрантов в российские деревни

10:27 27.03.2021 (обновлено: 13:55 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сослать мигрантов в пустующие российские деревни.
По его мнению, таким образом можно решить сразу две проблемы: повысить численность населения и заполнить пустующие земли.

"Таджики и узбеки — это земледельцы. А у нас сколько пустующих земель с готовыми домами? Вот так должен быть государственный подход", — сказал парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда".

Жириновский отметил, что российским компаниям необходимо в первую очередь нанимать на работу своих граждан. При этом фирмы, желающие воспользоваться услугами трудовых мигрантов, должны самостоятельно "в специальных поездах" транспортировать их в места, где будут реализовывать проекты, обеспечивать жильем и едой, после чего отвозить домой, подытожил депутат.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 12:56
Жириновский призвал возродить балы по всей России
В конце 2020 года Министерство внутренних дел заявило о снижении числа мигрантов в России: на тот момент их численность составляла около шести миллионов человек, причем ежегодно эта цифра колеблется от девяти до 11 миллионов. По информации ведомства, наиболее многочисленная категория — трудовые мигранты, сосредоточенные в крупных городах и экономических центрах.
 
ЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
 
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