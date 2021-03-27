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https://ria.ru/20210327/vaktsina-1603082389.html
В Центре Гамалеи оценили планы Лукашенко создать собственную вакцину
В Центре Гамалеи оценили планы Лукашенко создать собственную вакцину
Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев прокомментировал поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T06:55
2021-03-27T10:00
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
виктор зуев
нии им. гамалеи
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев прокомментировал поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко создать "лучшую в мире" вакцину от коронавируса. Ранее белорусский лидер заявил, что для республики своя вакцина — дело чести. По его словам, препарат должен стать лучшим, потому что создается не на "голом месте".Зуев напомнил, что Минск запустил промышленное производство российской вакцины "Спутник V". "Так они же берут нашу вакцину! Конечно, лучшую в мире!" — отметил ученый.При этом он призвал не принимать слова белорусского лидера близко к сердцу. "Лукашенко иногда хочет удивить публику и выражается, по-моему, не очень серьезно", — добавил специалист.В России массовая вакцинация началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
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вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", виктор зуев, нии им. гамалеи, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Центре Гамалеи оценили планы Лукашенко создать собственную вакцину

06:55 27.03.2021 (обновлено: 10:00 27.03.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения 6-й городской клинической больницы Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения 6-й городской клинической больницы Минска - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев прокомментировал поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко создать "лучшую в мире" вакцину от коронавируса.
Ранее белорусский лидер заявил, что для республики своя вакцина — дело чести. По его словам, препарат должен стать лучшим, потому что создается не на "голом месте".
Зуев напомнил, что Минск запустил промышленное производство российской вакцины "Спутник V". "Так они же берут нашу вакцину! Конечно, лучшую в мире!" — отметил ученый.
При этом он призвал не принимать слова белорусского лидера близко к сердцу.
"Лукашенко иногда хочет удивить публику и выражается, по-моему, не очень серьезно", — добавил специалист.
В России массовая вакцинация началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.
Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
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Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Виктор ЗуевНИИ им. ГамалеиАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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