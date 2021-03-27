https://ria.ru/20210327/vaktsina-1603082389.html

В Центре Гамалеи оценили планы Лукашенко создать собственную вакцину

В Центре Гамалеи оценили планы Лукашенко создать собственную вакцину

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев прокомментировал поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T06:55

2021-03-27T06:55

2021-03-27T10:00

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

виктор зуев

нии им. гамалеи

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586639284_0:17:3228:1833_1920x0_80_0_0_c524f6d700acc96b1ac6f4b270b17dab.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев прокомментировал поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко создать "лучшую в мире" вакцину от коронавируса. Ранее белорусский лидер заявил, что для республики своя вакцина — дело чести. По его словам, препарат должен стать лучшим, потому что создается не на "голом месте".Зуев напомнил, что Минск запустил промышленное производство российской вакцины "Спутник V". "Так они же берут нашу вакцину! Конечно, лучшую в мире!" — отметил ученый.При этом он призвал не принимать слова белорусского лидера близко к сердцу. "Лукашенко иногда хочет удивить публику и выражается, по-моему, не очень серьезно", — добавил специалист.В России массовая вакцинация началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20210326/voyna-1602911590.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", виктор зуев, нии им. гамалеи, александр лукашенко, белоруссия, в мире