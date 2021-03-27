https://ria.ru/20210327/ukraina-1603103365.html

Украине предрекли создание "карманного суда"

Украине предрекли создание "карманного суда"

Отмена президентом Владимиром Зеленским указов от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина на должности судей Конституционного суда -... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T12:48

2021-03-27T12:48

2021-03-27T13:00

руслан бортник

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 27 мар – РИА Новости. Отмена президентом Владимиром Зеленским указов от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина на должности судей Конституционного суда - плохой прецедент, это ведет к превращению КС в "карманный суд" главы государства, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Зеленский ранее в субботу отменил указы о назначении главы КС Украины Тупицкого и судьи Касминина на должности судей Конституционного суда, датированные маем и сентябрем 2013 года.Он считает, что если судьи виноваты в преступлениях, "они должны ответить по нормам Уголовного кодекса Украины, а не увольняться задним числом по мотивам политической целесообразности".Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.В декабре 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявлял, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией. Глава государства несколько раз отстранял судью, Тупицкий несколько раз это оспаривал.

https://ria.ru/20210324/ukraina-1602513840.html

https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан бортник, владимир зеленский, украина, в мире