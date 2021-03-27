NYT: Талибы могут захватить власть в Афганистане после вывода войск США
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Службы разведки США сообщили президенту Джо Байдену, что радикальное движение "Талибан" может установить контроль над большей частью Афганистана за два-три года, если войска США выведут до достижения соглашения между талибами и правительством, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
По мнению чиновников, такое развитие событий может потенциально привести к тому, что террористическая группировка "Аль-Каида"* вновь сможет набрать силу в Афганистане.
Ранее президент США Джо Байден на первой пресс-конференции в качестве главы государства сказал, что Вашингтону по "тактическим причинам" будет сложно вывести войска из Афганистана к 1 мая, как это оговорено в соглашении в Катаре. Талибы подчеркнули свою приверженность данному соглашению и призвали США не нарушать его. В противном случае, добавили они, на американскую сторону ляжет ответственность за продолжение войны в Афганистане.
В конце февраля 2020 года на церемонии в Катаре США и представители движения "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также в стране усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористические организации, запрещенные в России.