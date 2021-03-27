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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210327/sputnik-1603079866.html
Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"
Европейский союз должен закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", и для этого есть три причины, пишет журналист немецкой газеты Handelsblatt... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T03:55
2021-03-27T03:55
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
евросоюз
германия
в мире
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Европейский союз должен закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", и для этого есть три причины, пишет журналист немецкой газеты Handelsblatt Матиас Брюггман в своей авторской колонке.Во-первых, как отмечает автор, закупка "Спутника V" разрядила бы напряженность в разладившихся отношениях России и ЕС. Во-вторых, привиться препаратом захотят многие люди, которые доверяют российскому президенту Владимиру Путину больше, чем европейским политикам, а это, в свою очередь, ускорит формирование необходимого популяционного иммунитета, указывает Брюггман."То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика", - напоминает он.Третьей причиной является то, что главное в борьбе с пандемией — это использовать все, что помогает, добавляет журналист.Как пишет Брюггман, закупить "Спутник V" хотят и премьер-министры некоторых немецких земель, а также представители федерального правительства. Если ЕС заблокирует закупки, то приобретением препарата должен заняться непосредственно Берлин, считает он."Это правильное требование. Правильно также сделать это в ближайшее время. Ведь, как и в случае с западными вакцинами, договоры заключаются еще до того, как Европейское агентство лекарственных средств ЕМА зарегистрирует вакцину. ЕМА сейчас занимается проверкой "Спутника V", а Венгрия и Словакия уже используют вакцину после регистрации на национальном уровне", - заключает автор.Российская вакцина "Спутник V" в настоящее время проходит процедуру постепенной экспертизы в европейском лекарственном регуляторе ЕМА. Эта процедура предшествует подаче формальной заявки в ЕМА для регистрации препарата на рынке ЕС. При этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что Европе не понадобится "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210324/vaktsina-1602633707.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, евросоюз, германия, в мире

Немецкий журналист назвал три причины, почему нужно закупить "Спутник V"

03:55 27.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Европейский союз должен закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", и для этого есть три причины, пишет журналист немецкой газеты Handelsblatt Матиас Брюггман в своей авторской колонке.
Во-первых, как отмечает автор, закупка "Спутника V" разрядила бы напряженность в разладившихся отношениях России и ЕС. Во-вторых, привиться препаратом захотят многие люди, которые доверяют российскому президенту Владимиру Путину больше, чем европейским политикам, а это, в свою очередь, ускорит формирование необходимого популяционного иммунитета, указывает Брюггман.
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"То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика", - напоминает он.
Третьей причиной является то, что главное в борьбе с пандемией — это использовать все, что помогает, добавляет журналист.
Как пишет Брюггман, закупить "Спутник V" хотят и премьер-министры некоторых немецких земель, а также представители федерального правительства. Если ЕС заблокирует закупки, то приобретением препарата должен заняться непосредственно Берлин, считает он.
"Это правильное требование. Правильно также сделать это в ближайшее время. Ведь, как и в случае с западными вакцинами, договоры заключаются еще до того, как Европейское агентство лекарственных средств ЕМА зарегистрирует вакцину. ЕМА сейчас занимается проверкой "Спутника V", а Венгрия и Словакия уже используют вакцину после регистрации на национальном уровне", - заключает автор.
Российская вакцина "Спутник V" в настоящее время проходит процедуру постепенной экспертизы в европейском лекарственном регуляторе ЕМА. Эта процедура предшествует подаче формальной заявки в ЕМА для регистрации препарата на рынке ЕС. При этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что Европе не понадобится "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЕвросоюзГерманияВ мире
 
 
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