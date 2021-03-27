https://ria.ru/20210327/samolet-1603127439.html
Летевший в Москву самолет совершил вынужденную посадку
Летевший в Москву самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Владивосток — Москва, вернулся в аэропорт вылета, заявил РИА Новости представитель авиаузла. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T17:13
2021-03-27T17:13
2021-03-27T17:34
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происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Владивосток — Москва, вернулся в аэропорт вылета, заявил РИА Новости представитель авиаузла."Пассажиры были высажены, их разместили по гостиницам", — сказал собеседник агентства, не уточнив причину возвращения борта.Комментарием "Аэрофлота" РИА Новости пока не располагает.Местное ИА PrimaMedia со ссылкой на одного из пассажиров рейса сообщает, что при взлете были неполадки с одним из двигателей.
https://ria.ru/20210325/samolet-1602749788.html
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