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Летевший в Москву самолет совершил вынужденную посадку
Летевший в Москву самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Владивосток — Москва, вернулся в аэропорт вылета, заявил РИА Новости представитель авиаузла. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T17:13
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аэрофлот
москва
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Владивосток — Москва, вернулся в аэропорт вылета, заявил РИА Новости представитель авиаузла."Пассажиры были высажены, их разместили по гостиницам", — сказал собеседник агентства, не уточнив причину возвращения борта.Комментарием "Аэрофлота" РИА Новости пока не располагает.Местное ИА PrimaMedia со ссылкой на одного из пассажиров рейса сообщает, что при взлете были неполадки с одним из двигателей.
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аэрофлот, москва, владивосток, происшествия

Летевший в Москву самолет совершил вынужденную посадку

17:13 27.03.2021 (обновлено: 17:34 27.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс ВладивостокМосква, вернулся в аэропорт вылета, заявил РИА Новости представитель авиаузла.
"Пассажиры были высажены, их разместили по гостиницам", — сказал собеседник агентства, не уточнив причину возвращения борта.
Комментарием "Аэрофлота" РИА Новости пока не располагает.
Местное ИА PrimaMedia со ссылкой на одного из пассажиров рейса сообщает, что при взлете были неполадки с одним из двигателей.
Самолет Embarer-170 авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 09:12
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АэрофлотМоскваВладивостокПроисшествия
 
 
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