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К конкурсу "Большая перемена" присоединились более 150 тысяч школьников
К конкурсу "Большая перемена" присоединились более 150 тысяч школьников
Более 150 тысяч заявок поступило в первый день после старта регистрации на участие в новом сезоне всероссийского конкурса "Большая перемена". Стартовал новый... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T13:06
2021-03-27T13:06
юнармия
артек
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 150 тысяч заявок поступило в первый день после старта регистрации на участие в новом сезоне всероссийского конкурса "Большая перемена". Стартовал новый сезон 26 марта, сообщают организаторы.В конкурсе этого года наряду со старшеклассниками могут принять участие ученики пятых-седьмых классов. Для них подготовлен специальный игровой трек, а финал конкурса пройдет в июле 2021 года в "Артеке". Победителями в этой возрастной категории станут 300 школьников, они получат суперприз – "путешествие мечты" на поезде "Большая перемена" от Москвы до Владивостока и обратно. Подать заявку на участие в конкурсе можно на платформе bolshayaperemena.online.Также впервые вместе со школьниками в "Большой перемене" могут участвовать и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования. Как и ученики 8–10-х классов, победители конкурса получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10-х классов и 150 студентов третьих курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников восьмых-девятых классов и 150 студентов первых-вторых курсов получат по 200 тысяч рублей.Также к конкурсу могут присоединиться и иностранцы – подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах.Увеличилось и число направлений "Большой перемены". В первом сезоне конкурс проходил по девяти вызовам: наука и технологии ("Создавай будущее!"), искусство и творчество ("Твори!"), журналистика и новые медиа ("Расскажи о главном!"), волонтерство ("Делай добро!"), историческая память ("Помни!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), экология ("Сохраняй природу!"), урбанистика ("Меняй мир вокруг!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"). В новом сезоне к ним добавились направления "Открывай новое!", посвященное развитию образовательных технологий, "Предпринимай!", посвященное молодежному предпринимательству, и специальное направление "Служи Отечеству!", партнером которого выступает движение "Юнармия".В 2020 году в конкурсе "Большая перемена" приняли участие более 1 миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников – 300 учеников 9–10-х классов и 300 одиннадцатиклассников.
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юнармия, артек

К конкурсу "Большая перемена" присоединились более 150 тысяч школьников

13:06 27.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 150 тысяч заявок поступило в первый день после старта регистрации на участие в новом сезоне всероссийского конкурса "Большая перемена". Стартовал новый сезон 26 марта, сообщают организаторы.
В конкурсе этого года наряду со старшеклассниками могут принять участие ученики пятых-седьмых классов. Для них подготовлен специальный игровой трек, а финал конкурса пройдет в июле 2021 года в "Артеке". Победителями в этой возрастной категории станут 300 школьников, они получат суперприз – "путешествие мечты" на поезде "Большая перемена" от Москвы до Владивостока и обратно. Подать заявку на участие в конкурсе можно на платформе bolshayaperemena.online.
Также впервые вместе со школьниками в "Большой перемене" могут участвовать и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования. Как и ученики 8–10-х классов, победители конкурса получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10-х классов и 150 студентов третьих курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников восьмых-девятых классов и 150 студентов первых-вторых курсов получат по 200 тысяч рублей.
Также к конкурсу могут присоединиться и иностранцы – подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах.
Увеличилось и число направлений "Большой перемены". В первом сезоне конкурс проходил по девяти вызовам: наука и технологии ("Создавай будущее!"), искусство и творчество ("Твори!"), журналистика и новые медиа ("Расскажи о главном!"), волонтерство ("Делай добро!"), историческая память ("Помни!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), экология ("Сохраняй природу!"), урбанистика ("Меняй мир вокруг!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!").
В новом сезоне к ним добавились направления "Открывай новое!", посвященное развитию образовательных технологий, "Предпринимай!", посвященное молодежному предпринимательству, и специальное направление "Служи Отечеству!", партнером которого выступает движение "Юнармия".
В 2020 году в конкурсе "Большая перемена" приняли участие более 1 миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников – 300 учеников 9–10-х классов и 300 одиннадцатиклассников.
Участники полуфинала конкурса Большая перемена 2020 - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 18:08
Сто победители "Большой перемены" из СНГ направят в российские вузы
 
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