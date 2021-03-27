https://ria.ru/20210327/peremena-1603104616.html

К конкурсу "Большая перемена" присоединились более 150 тысяч школьников

К конкурсу "Большая перемена" присоединились более 150 тысяч школьников

Более 150 тысяч заявок поступило в первый день после старта регистрации на участие в новом сезоне всероссийского конкурса "Большая перемена". Стартовал новый... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T13:06

2021-03-27T13:06

2021-03-27T13:06

юнармия

артек

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Более 150 тысяч заявок поступило в первый день после старта регистрации на участие в новом сезоне всероссийского конкурса "Большая перемена". Стартовал новый сезон 26 марта, сообщают организаторы.В конкурсе этого года наряду со старшеклассниками могут принять участие ученики пятых-седьмых классов. Для них подготовлен специальный игровой трек, а финал конкурса пройдет в июле 2021 года в "Артеке". Победителями в этой возрастной категории станут 300 школьников, они получат суперприз – "путешествие мечты" на поезде "Большая перемена" от Москвы до Владивостока и обратно. Подать заявку на участие в конкурсе можно на платформе bolshayaperemena.online.Также впервые вместе со школьниками в "Большой перемене" могут участвовать и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования. Как и ученики 8–10-х классов, победители конкурса получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10-х классов и 150 студентов третьих курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников восьмых-девятых классов и 150 студентов первых-вторых курсов получат по 200 тысяч рублей.Также к конкурсу могут присоединиться и иностранцы – подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах.Увеличилось и число направлений "Большой перемены". В первом сезоне конкурс проходил по девяти вызовам: наука и технологии ("Создавай будущее!"), искусство и творчество ("Твори!"), журналистика и новые медиа ("Расскажи о главном!"), волонтерство ("Делай добро!"), историческая память ("Помни!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), экология ("Сохраняй природу!"), урбанистика ("Меняй мир вокруг!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"). В новом сезоне к ним добавились направления "Открывай новое!", посвященное развитию образовательных технологий, "Предпринимай!", посвященное молодежному предпринимательству, и специальное направление "Служи Отечеству!", партнером которого выступает движение "Юнармия".В 2020 году в конкурсе "Большая перемена" приняли участие более 1 миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников – 300 учеников 9–10-х классов и 300 одиннадцатиклассников.

https://sn.ria.ru/20210326/bolshaya-peremena-1603028717.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юнармия, артек