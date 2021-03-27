https://ria.ru/20210327/onischenko-1603075515.html

Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам

Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посоветовал россиянам, планирующим летний отдых, не... РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T01:32

2021-03-27T01:32

2021-03-27T01:32

туризм

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597677065_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_77a2a4ff9b898377b2884870a88f9600.jpg

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посоветовал россиянам, планирующим летний отдых, не летать за границу."Какая бы ни была ситуация в период отпусков, после мая в любом случае я советую остаться дома и отдыхать в России. Я понимаю, что у нас нет еще своей инфраструктуры, того, может быть, уровня сервиса, но в любом случае это будет дешевле", - отметил Онищенко в беседе с НСН.По его словам, сейчас тем, кто не переболел COVID-19, следует привиться."Это даст и каждому, и всем вместе возможность защитить себя и близких", - добавил он.Очередной, третий, этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартовал в России в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно будет по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня.Условия программы останутся прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кэшбек начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство выделило на новый этап программы туристического кэшбека два миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210325/otdykh-1602824287.html

https://ria.ru/20210326/keshbek-1603065845.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество