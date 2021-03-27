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Туризм
https://ria.ru/20210327/onischenko-1603075515.html
Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам
Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посоветовал россиянам, планирующим летний отдых, не... РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T01:32
2021-03-27T01:32
туризм
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посоветовал россиянам, планирующим летний отдых, не летать за границу."Какая бы ни была ситуация в период отпусков, после мая в любом случае я советую остаться дома и отдыхать в России. Я понимаю, что у нас нет еще своей инфраструктуры, того, может быть, уровня сервиса, но в любом случае это будет дешевле", - отметил Онищенко в беседе с НСН.По его словам, сейчас тем, кто не переболел COVID-19, следует привиться."Это даст и каждому, и всем вместе возможность защитить себя и близких", - добавил он.Очередной, третий, этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартовал в России в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно будет по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня.Условия программы останутся прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кэшбек начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство выделило на новый этап программы туристического кэшбека два миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210325/otdykh-1602824287.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко дал совет планирующим летний отдых россиянам

01:32 27.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посоветовал россиянам, планирующим летний отдых, не летать за границу.
"Какая бы ни была ситуация в период отпусков, после мая в любом случае я советую остаться дома и отдыхать в России. Я понимаю, что у нас нет еще своей инфраструктуры, того, может быть, уровня сервиса, но в любом случае это будет дешевле", - отметил Онищенко в беседе с НСН.
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По его словам, сейчас тем, кто не переболел COVID-19, следует привиться.
"Это даст и каждому, и всем вместе возможность защитить себя и близких", - добавил он.
Очередной, третий, этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств стартовал в России в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно будет по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня.
Условия программы останутся прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кэшбек начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Правительство выделило на новый этап программы туристического кэшбека два миллиарда рублей.
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ТуризмРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
 
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