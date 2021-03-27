https://ria.ru/20210327/molniya-1602997694.html

В Панаме сняли на видео, как молния ударила в пассажирский самолет

В Панаме сняли на видео, как молния ударила в пассажирский самолет

В Панаме сняли на видео, как молния ударила в самолет, который совершал посадку во время шторма, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 27.03.2021

2021-03-27T00:15

2021-03-27T00:15

2021-03-27T00:15

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boeing 737

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МОСКВА, 27 мар —РИА Новости. В Панаме сняли на видео, как молния ударила в самолет, который совершал посадку во время шторма, сообщает Daily Mail. Boeing 737 MAX летел на высоте около девяти километров и собирался приземлиться в международном аэропорту Токумен города Панама.Драматические кадры, снятые из кабины пилота, показывают, как мощная молния ударила в нос лайнера. Несмотря на сложные навигационные условия и 140 нервничающих пассажиров на борту, оба пилота сохранили самообладание и смогли безопасно совершить посадку. Фюзеляж самолета тоже не пострадал.

https://ria.ru/20210321/styuardessa-1602060646.html

панама

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, панама, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм, boeing 737