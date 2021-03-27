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https://ria.ru/20210327/molniya-1602997694.html
В Панаме сняли на видео, как молния ударила в пассажирский самолет
В Панаме сняли на видео, как молния ударила в пассажирский самолет
В Панаме сняли на видео, как молния ударила в самолет, который совершал посадку во время шторма, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 27.03.2021
2021-03-27T00:15
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boeing 737
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МОСКВА, 27 мар —РИА Новости. В Панаме сняли на видео, как молния ударила в самолет, который совершал посадку во время шторма, сообщает Daily Mail. Boeing 737 MAX летел на высоте около девяти километров и собирался приземлиться в международном аэропорту Токумен города Панама.Драматические кадры, снятые из кабины пилота, показывают, как мощная молния ударила в нос лайнера. Несмотря на сложные навигационные условия и 140 нервничающих пассажиров на борту, оба пилота сохранили самообладание и смогли безопасно совершить посадку. Фюзеляж самолета тоже не пострадал.
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туризм, панама, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм, boeing 737

В Панаме сняли на видео, как молния ударила в пассажирский самолет

00:15 27.03.2021
 
© Fotolia / Carlos Santa Maria Кабина пилотов самолета Boeing
Кабина пилотов самолета Boeing - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
© Fotolia / Carlos Santa Maria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар —РИА Новости. В Панаме сняли на видео, как молния ударила в самолет, который совершал посадку во время шторма, сообщает Daily Mail.
Boeing 737 MAX летел на высоте около девяти километров и собирался приземлиться в международном аэропорту Токумен города Панама.
Драматические кадры, снятые из кабины пилота, показывают, как мощная молния ударила в нос лайнера.
Несмотря на сложные навигационные условия и 140 нервничающих пассажиров на борту, оба пилота сохранили самообладание и смогли безопасно совершить посадку. Фюзеляж самолета тоже не пострадал.
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ТуризмТуризмПанаматуристыавиакомпаниисамолетыНовости - ТуризмBoeing 737
 
 
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